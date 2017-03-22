Власти вычистили 500 метров уличной канализации и приготовились переселять людей из-за потопа

Паводок грозит сотням многоквартирных и частных домов, дачам, дорогам и мостам



Мэрия отчиталась о подготовке к паводку в Новосибирске: коммунальщики вывозят снег из «проблемных» дворов, очищают тротуары до асфальта и готовят сотни насосов.





Что уже сделано





«На улично-дорожной сети города находятся 46 опасных мест, которым мы уделяем особое внимание. С этих мест уже полностью вывезли снег, открыты и промыты более 400 ливневых решеток. Осуществляется промывка ливневой канализации на Новосибирской и Пархоменко, из более 800 м канализации по Новосибирской уже полностью очищено более 500 м. Результатами работы мы довольны», — рассказал 22 марта начальник главного управления благоустройства и озеленения (ГУБО) Юрий Сердюк.







Он добавил, что дорожники ежедневно вскрывают тротуары до асфальта. «Те тротуары, за которые отвечают дорожно-эксплуатационные учреждения (ДЭУ), вскрыты на 67 %», — добавил Сердюк.







Председатель комитета жилищной инспекции мэрии Ирина Кузьмина пояснила, что управляющие компании города сбросили снег со всех скатных крыш, с территории 345 многоквартирных домов, которые может подтопить, полностью вывезли снег, а еще в 139 — его ворошат. Кроме того, с 20 марта УК очистили дождеприемники и 262 ливневых колодца от наледи и снега, территории 839 домов (10 % от числа всех многоквартирных домов) уже очистили до асфальта.







Кроме того, УК создали 206 бригад рабочих по отводу талых вод от жилых домов, заготовили 1323 куб. м песка, 1074 трапа, 211 насосов и помп.







Если все же затопит





«На случай, если у нас будет подтопление жилого сектора и придется расселять жителей, мы подготовили места для расселения — 11 школ», — рассказал первый замглавы администрации Центрального округа Владимир Архипов.







По данным начальника департамента по ЧС мэрии Новосибирска Александра Ерохина, для устранения аварий в затопленных зонах в этом году коммунальщики пустят 12 многофункциональных насосных станций, а ГК «Русич» по контракту предоставит 7–8 спецмашин и насосов. Также власти смогут развернуть подвижный пункт временного размещения на 300 человек.







«В этом году мы значительно приросли, управляющие организации почти в 2 раза увеличили оборудование, насосы. Надеемся, что все будут на своих местах, вовремя и, если что-то случится, справимся в короткий срок», — заключил Ерохин.







Вчера, 21 марта, синоптики предупредили жителей Новосибирской области, что первая волна весеннего половодья ожидается с конца апреля по конец мая.