На новосибирской «зебре» испытают новую плохо стирающуюся краску

Власти Советского района решили провести эксперимент — покрасить пешеходный переход красками двух разных производителей, чтобы выяснить, какая долговечнее.







«Мы планируем такой эксперимент провести, нашли вроде бы краску, которая нас устраивает, — возможно, она по техническим характеристикам лучше, чем та, которую мы используем.





Планируем очень просто сделать: нанести на существующую разметку ту краску, которую мы сейчас используем, и на этом же пешеходном переходе нанести разметку той краской, которая по техническим признакам должна быть лучше.





В течение летнего периода мы посмотрим какая краска подвержена будет большему истиранию», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник отдела науки и экономического развития Советского района Сергей Штрекалкин.





Новую краску, которую администрация хочет опробовать, сделали в Красноярске.





«Сейчас прорабатываем готовность техники, люди должны быть готовы поработать с новым составом. Нам еще нужно пешеходный переход выбрать, самый напряженный в смысле движения транспорта. С другой стороны, специалисты хотят посмотреть, насколько этот пешеходный переход востребован самими пешеходами», — добавил Сергей Штрекалкин.







Кроме того, начальник отдела отметил, что для эксперимента нужны определенные погодные условия — погода должна быть сухой, температура плюсовой и стабильной, а дорожная разметка должна быть очищена от грязи и песка.







Власти Новосибирска не первый раз ищут новые способы и технологии, чтобы улучшить дорожную обстановку в городе. Например, в августе прошлого года на некоторые дороги положили новое защитное покрытие.