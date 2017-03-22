На новосибирской «зебре» испытают новую плохо стирающуюся краску

На новосибирской «зебре» испытают новую плохо стирающуюся краску

Власти Советского района решили провести эксперимент — покрасить пешеходный переход красками двух разных производителей, чтобы выяснить, какая долговечнее.


«Мы планируем такой эксперимент провести, нашли вроде бы краску, которая нас устраивает, — возможно, она по техническим характеристикам лучше, чем та, которую мы используем.


Планируем очень просто сделать: нанести на существующую разметку ту краску, которую мы сейчас используем, и на этом же пешеходном переходе нанести разметку той краской, которая по техническим признакам должна быть лучше. 


В течение летнего периода мы посмотрим какая краска подвержена будет большему истиранию», — рассказал НГС.НОВОСТИ начальник отдела науки и экономического развития Советского района Сергей Штрекалкин.


Новую краску, которую администрация хочет опробовать, сделали в Красноярске.


«Сейчас прорабатываем готовность техники, люди должны быть готовы поработать с новым составом. Нам еще нужно пешеходный переход выбрать, самый напряженный в смысле движения транспорта. С другой стороны, специалисты хотят посмотреть, насколько этот пешеходный переход востребован самими пешеходами», — добавил Сергей Штрекалкин.


Кроме того, начальник отдела отметил, что для эксперимента нужны определенные погодные условия — погода должна быть сухой, температура плюсовой и стабильной, а дорожная разметка должна быть очищена от грязи и песка.


Власти Новосибирска не первый раз ищут новые способы и технологии, чтобы улучшить дорожную обстановку в городе. Например, в августе прошлого года на некоторые дороги положили новое защитное покрытие.

Елена Громкова
Фото Анны Золотовой

Прочтений: 482
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (7)7
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено