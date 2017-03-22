Замерзающего на новосибирской улице водителя спасли благодаря звонку из Твери


Инспекторы ДПС лейтенанты полиции Евгений Щетинин и Андрей Семенцов пришли на помощь водителю
Инспекторы ДПС лейтенанты полиции Евгений Щетинин и Андрей Семенцов пришли на помощь водителю

Ночью 28-летний житель Новосибирска застрял на дороге у ОбьГЭС без бензина и денег — с помощью соцсетей ему помог житель Твери и инспекторы ГИБДД.


Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, случай произошел ночью 21 марта. Мужчина на Nissan AD возвращался от родственников домой на левый берег, но посреди дороги у ОбьГЭС у него кончился бензин. Денег у него не было, звонить родственникам не стал, потому что не хотел их беспокоить. Вместо этого он опубликовал в группе в соцсети сообщение: «Народ, выручите, пожалуйста! Встал на ОбьГЭСе без бензина и денег». Он попросил одолжить немного топлива, чтобы добраться до дома.


На призыв о помощи новосибирца откликнулся житель Твери. Он позвонил в полицию и сообщил местным полицейским о случившемся. Они передали информацию в полицию Новосибирска, и на место отправили инспекторов ДПС. Они нашли водителя, когда он уже начал замерзать — в дорогу он отправился в легких ботинках и без верхней одежды. К тому моменту мужчина просидел на дороге около 3 часов.


Полицейские отбуксировали машину до пункта полиции «Левые Чемы», где мужчина согрелся и позвонил родственникам, которые забрали его. Он пояснил, что не вызывал полицию, потому что надеялся найти помощь у проезжающих неподалеку автомобилистов.


Напомним, ранее НГС.НОВОСТИ писали про четырех новосибирцев, которые оказались в нужное время в нужном месте и пришли людям на помощь.  

Кирилл Шматков
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Новосибирской области

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