УК оценила ущерб от вандалов, вырвавших домофоны в 6 домах

Стоимость одного сломанного домофона 15 тыс. руб.
Стоимость одного сломанного домофона 15 тыс. руб.

Начальник ЖЭУ № 4 ЗАО «МКС-Новосибирск» Елена Филипченко рассказала о последствиях действий вандалов в ночь с 21 на 22 марта в Кировском районе.


«Пострадали 6 домов на ул. Вертковской. В них по-разному, где два, где три подъезда. Домофонные блоки с цифрами просто вырвали из дверей. На Вертковской, 5/1 день-два будем восстанавливать, в остальных подольше. Организациям "Факториал" и "Цифрал", которые занимались установкой домофонов, сообщили, заявление в полицию составили, что акт вандализма — пусть разбираются», — говорит Елена Филипченко.


По ее словам, домофонные компании оценили один комплект оборудования в 15 тыс. руб. «Дорого, но обещали, что постепенно восстановят», — заверила начальник ЖЭУ.


О том, что кто-то массово выломал из дверей домофоны, в редакцию сегодня сообщил читатель. По его словам, это произошло ночью.

Анна Наумцева
Фото Густаво Зырянова

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