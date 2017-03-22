Олимпийский чемпион Роман Власов рассказал о победе на Кубке мира

Роман Власов
Роман Власов

Во вторник, 21 марта, титулованный новосибирский спортсмен Роман Власов вернулся домой после победы в командном Кубке мира по греко-римской борьбе.


Соревнования проходили 16 и 17 марта в иранском городе Абадан. В них принимали участие сборные 8 стран. Победителем стала российская команда, сообщили в департаменте физкультуры и спорта Новосибирской области.


Свой вклад в победу внес и капитан национальной сборной, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов, вышедший на ковер после серьезного перерыва.


«Перерыв был связан с тем, что цикл был очень тяжелый, нужно было восстановиться [после победы на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро], в основном психологически. И тем не менее я находился в хорошей форме, я тренировался, поддерживал свою спортивную форму и знал, что главный тренер планирует поставить меня на Кубок мира. Это очень ответственный старт. Опять же повторюсь, что здесь важно понимать, что ты не только себя представляешь, но и представляешь команду, что это очень важно, это ответственно. Я понимал всю степень ответственности и готовился, готовился целенаправленно именно к Кубку мира», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Роман Власов.


За командную победу на турнире боролись спортсмены 8 весовых категорий. Российская сборная начала соревнования с победы над Казахстаном.


После этого российские борцы победили сборные Ирана и Германии, а в финале вырвали главный трофей у азербайджанских соперников.


Двукратный победитель Олимпийских игр Роман Власов, выступающий в категории до 75 кг, успешно провел 2 поединка. Сначала он одолел иранца Саида Абдвали со счетом 5:1. Затем, уже в финале, всухую расправился с азербайджанцем Эльвином Мурсалиевым — 2:0, отмечают в департаменте физической культуры и спорта Новосибирской области.


«Соперники серьезные. Иранец — бронзовый призер Олимпийских игр, <…> с ним я отдал больше всего сил.


На следующий день я боролся с представителем Азербайджана, тоже серьезный соперник, является чемпионом Европейских игр, занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге UWW


(международной федерации Объединенный мир борьбы. О.Х.), т.е. практически на каждом чемпионате мира он в тройке [сильнейших]. В принципе с ним встреча тоже прошла неплохо», — описал свои впечатления Роман Власов.


По словам борца, прошедшие поединки были для него очень важны, потому что позволили проверить, в какой он форме.


«Очень важно было почувствовать ковер и понять для себя, над чем работать дальше. И очень приятно, что все получилось. Радостно, что завоевали кубок. Но это только начало олимпийского цикла. Впереди чемпионат России, он пройдет в первых числах июня, это будет отбор на чемпионат мира. Это основной старт года. Поэтому сейчас пару дней для восстановления — и со 2-го числа у нас уже начинается сбор в Адлере, в Сочи с национальной командой», — поделился планами Роман Власов.

Ольга Хмелевская
Фото Елены Громковой

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