В метро появился юбилейный вагон с цитатами на стенах
В Новосибирском метрополитене вагон посвятили юбилею сибирского литературного журнала «Сибирские огни».
Презентация новой экспозиции в поезде-музее «Новониколаевск-Новосибирск», посвященной 95-летию сибирского литературного журнала «Сибирские огни», прошла 22 марта на станции «Площадь Гарина-Михайловского».
На мероприятии побывали сибирские поэты, писатели, создатели журнала, а также представители мэрии и правительства области.
«Мы назвали нашу экспозицию "Светить ярче и ярче!". Эти удивительные слова сказал Исаак Гольдберг (советский литератор, критик. — НГС.НОВОСТИ) в далеком для нас 1927 году на праздновании 5-летия журнала "Сибирские огни", — рассказала автор и руководитель проекта, директор областного фонда сохранения и развития русского языка «Родное слово» Людмила Монахова. — Он сказал своим коллегам, что они сделали немало. Журнал должен развиваться и светить все ярче и ярче. Эти слова всегда будут актуальны. Мы написали их и сегодня под сводами вагона в поезде-музее».
На стенах вагона пассажиры могут увидеть страницы журнала, фото сибирских писателей, чьи произведения были опубликованы в «Сибирских огнях» на протяжении всей истории существования издания.
Это уже 27-я экспозиция за 7 лет существования краеведческого проекта «Поезд-музей "Новониколаевск-Новосибирск"» в метрополитене. 6 февраля состоялась презентация вагона, посвященного 95-летию Героя Советского Союза, почетного жителя города Дмитрия Бакурова.
Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова