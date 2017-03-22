В метро появился юбилейный вагон с цитатами на стенах

Журналу «Сибирские огни» — 95 лет
Журналу «Сибирские огни» — 95 лет


В Новосибирском метрополитене вагон посвятили юбилею сибирского литературного журнала «Сибирские огни».


Вагон поезда-музея, посвященный «Сибирским огням»
Вагон поезда-музея, посвященный «Сибирским огням»


Презентация новой экспозиции в поезде-музее «Новониколаевск-Новосибирск», посвященной 95-летию сибирского литературного журнала «Сибирские огни», прошла 22 марта на станции «Площадь Гарина-Михайловского».


Открытие экспозиции
Открытие экспозиции


На мероприятии побывали сибирские поэты, писатели, создатели журнала, а также представители мэрии и правительства области.


«Мы назвали нашу экспозицию "Светить ярче и ярче!". Эти удивительные слова сказал Исаак Гольдберг (советский литератор, критик. — НГС.НОВОСТИ) в далеком для нас 1927 году на праздновании 5-летия журнала "Сибирские огни", — рассказала автор и руководитель проекта, директор областного фонда сохранения и развития русского языка «Родное слово» Людмила Монахова. — Он сказал своим коллегам, что они сделали немало. Журнал должен развиваться и светить все ярче и ярче. Эти слова всегда будут актуальны. Мы написали их и сегодня под сводами вагона в поезде-музее».


Вагон, посвященный журналу
Вагон, посвященный журналу


На стенах вагона можно прочесть строки из произведений сибирских писателей
На стенах вагона можно прочесть строки из произведений сибирских писателей


На стенах вагона пассажиры могут увидеть страницы журнала, фото сибирских писателей, чьи произведения были опубликованы в «Сибирских огнях» на протяжении всей истории существования издания.


На открытии экспозиции поезда-музея выступили сибирские писатели
На открытии экспозиции поезда-музея выступили сибирские писатели


Вагон открылся в Новосибирском метрополитене 22 марта
Вагон открылся в Новосибирском метрополитене 22 марта


Это уже 27-я экспозиция за 7 лет существования краеведческого проекта «Поезд-музей "Новониколаевск-Новосибирск"» в метрополитене. 6 февраля состоялась презентация вагона, посвященного 95-летию Героя Советского Союза, почетного жителя города Дмитрия Бакурова.

Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова

Прочтений: 2992
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (24)24
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено