В метро появился юбилейный вагон с цитатами на стенах

Журналу «Сибирские огни» — 95 лет





В Новосибирском метрополитене вагон посвятили юбилею сибирского литературного журнала «Сибирские огни».







Вагон поезда-музея, посвященный «Сибирским огням»





Презентация новой экспозиции в поезде-музее «Новониколаевск-Новосибирск», посвященной 95-летию сибирского литературного журнала «Сибирские огни», прошла 22 марта на станции «Площадь Гарина-Михайловского».







Открытие экспозиции





На мероприятии побывали сибирские поэты, писатели, создатели журнала, а также представители мэрии и правительства области.







«Мы назвали нашу экспозицию "Светить ярче и ярче!". Эти удивительные слова сказал Исаак Гольдберг (советский литератор, критик. — НГС.НОВОСТИ) в далеком для нас 1927 году на праздновании 5-летия журнала "Сибирские огни", — рассказала автор и руководитель проекта, директор областного фонда сохранения и развития русского языка «Родное слово» Людмила Монахова. — Он сказал своим коллегам, что они сделали немало. Журнал должен развиваться и светить все ярче и ярче. Эти слова всегда будут актуальны. Мы написали их и сегодня под сводами вагона в поезде-музее».





Вагон, посвященный журналу





На стенах вагона можно прочесть строки из произведений сибирских писателей





На стенах вагона пассажиры могут увидеть страницы журнала, фото сибирских писателей, чьи произведения были опубликованы в «Сибирских огнях» на протяжении всей истории существования издания.







На открытии экспозиции поезда-музея выступили сибирские писатели





Вагон открылся в Новосибирском метрополитене 22 марта





Это уже 27-я экспозиция за 7 лет существования краеведческого проекта «Поезд-музей "Новониколаевск-Новосибирск"» в метрополитене. 6 февраля состоялась презентация вагона, посвященного 95-летию Героя Советского Союза, почетного жителя города Дмитрия Бакурова.