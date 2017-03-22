Правительство НСО решило открыть в Москве новое «посольство» через неделю после закрытия старого

Здание на Скатертном переулке, 25 в Москве, где находилось прежнее представительство НСО и будет располагаться вновь создаваемое

В правительстве НСО разработали проект создания государственного казенного учреждения «Постоянное представительство Новосибирской области в городе Москве» — ранее «посольство» региона в Москве работало в статусе управления в структуре правительства и было упразднено 15 марта постановлением губернатора Владимира Городецкого.





Сегодня, 22 марта, проект распоряжения правительства НСО о создании нового представительства в столице опубликован на сайте «Электронная демократия Новосибирской области» для публичного обсуждения. В стадии обсуждения проект будет оставаться до 1 апреля, после чего документ будет представлен на заседании правительства и далее — на подпись губернатору Владимиру Городецкому.







«26 ноября 2016 года состоялось заседание комиссии по рассмотрению предложений по оптимизации структуры и штатной численности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области под председательством первого заместителя Губернатора Новосибирской области Знаткова В.М., по результатам которого было принято решение <…> о ликвидации областного исполнительного органа государственной власти Новосибирской области — управления постоянного представительства Новосибирской области в городе Москве», — сообщается в описании проекта документа (орфография сохранена).







В проекте также сообщается, что 20 января на очередном заседании этой комиссии было решено открыть в Москве новое казенное учреждение с теми же функциями. О планах закрыть старое представительство НСО в Москве НГС.НОВОСТИ писали в феврале. Окончательно оно было упразднено постановлением губернатора Владимира Городецкого № 39 от 15 марта.







Упраздненное представительство выполняло несколько стратегических функций. В частности, ведомство должно информировать губернатора и правительство НСО о решениях федеральных властей и вносить в Правительство РФ, администрацию Президента РФ и другие органы высшей власти предложения, которые затрагивают интересы региона. Расходы на содержание представительства оплачивал бюджет НСО.







Новое представительство будет находиться по тому же адресу, что и прежнее — Скатертный переулок, 25 в центре Москвы, узнали НГС.НОВОСТИ от одного из сотрудников правительства НСО. Предполагается, что в новом учреждении будет работать не более 15 человек, говорится в документах правительства НСО.







Комментарии по поводу создания нового московского представительства Новосибирской области в правительстве НСО пообещали предоставить позже.

