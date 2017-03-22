На стройке нового «Гиганта» обрушилось перекрытие

Рабочим на стройке удалось избежать серьезных травм
Рабочим на стройке удалось избежать серьезных травм

В Заельцовском районе 21 марта обвалилось перекрытие на стройке нового гипермаркета «Гигант».


Информация о происшествии появилась сегодня в соцсетях. Очевидец во «ВКонтакте» сообщил, что монолитное перекрытие обвалилось во время заливки бетона. По его данным, во время обрушения травмы получили двое рабочих — один из них порвал связки на ноге, а другой отделался рассечением.


В пресс-службе ГУ МВД по НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что вчера сообщение о происшествии не поступало ни в полицию, ни в медучреждения.


«После публикации в соцсетях сегодня на место выехал отдел полиции № 3 "Заельцовский". В разговоре с полицейским представитель застройщика подтвердил, что был такой факт. По словам ответственного лица, пострадавших на стройке не было», — рассказали в пресс-службе правоохранительного ведомства.


НГС.НОВОСТИ обратились за комментарием в торговый холдинг «Сибирский Гигант», чтобы получить комментарий по факту случившегося.


Гипермаркет «Гигант» в Заельцовском районе планируют открыть в IV квартале 2017 года, рассказывали ранее в компании. Общая площадь магазина составит 37,2 тыс. кв. м, 8 тыс. кв. м из них займет торговый зал.


«Холдинг планирует расширить ассортимент непродовольственных товаров сезонными — для кемпинга, активного отдыха и спорта. Кроме того, в "Гиганте" будет больше собственного производства, для которого закупается оборудование», — отмечали в отделе маркетинга и рекламы холдинга.


Пока в Новосибирске работают два гипермаркета «Сибирский Гигант» — на Бердском шоссе и пр. Энергетиков. Кроме того, на ул. Автогенной есть ТЦ «Гигант Cash&Carry».


Справка: Торговый холдинг «Сибирский Гигант» — один из крупнейших новосибирских ритейлеров. Кроме трех гипермаркетов «Гигант» ему принадлежат сети «Мегас» и «Горожанка». В холдинг также входит тепличное хозяйство и переработчик овощей «Сады Гиганта». Владельцами компании являются Александр Манцуров и Андрей Кузнецов.

Ольга Власова
Фото Екатерины Калиневич

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