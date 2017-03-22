На новые фонари и дорожки для Михайловской набережной потратят 140 миллионов

Набережная

Михайловская набережная попала в программу «Формирование современной городской среды» — в 2017 году на нее потратят 140 млн руб.







Набережная попала в программу после общественного голосования и заседания комиссии, отметили в пресс-центре мэрии Новосибирска.







«Михайловская набережная выбрана как объект, благоустройство которого в 2017 году будет выполнено за счет федеральной и областной субсидии. В том, что это должна быть городская набережная, совпали мнения всех — как экспертов из Москвы и Новосибирска, так и городской общественности», — рассказали в мэрии.







По информации начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анны Терешковой, в этом году облагородят 7 гектаров набережной.





«Сейчас мы разрабатываем совместно с КБ "Стрелка" дизайн-проект, который в апреле также представим горожанам.





Он будет составлен так, чтобы ни одно дерево не пострадало, это наше требование и пожелание новосибирцев», — отметила Терешкова.







На набережной сделают освещение, замостят тропинки и дорожки, обновят садово-парковую мебель, а также специалисты добавят больше зелени и сделают новый ландшафт.







В пресс-центре уточнили, что набережная не стала лидером общественного голосования, которое объявили 2 марта. Новосибирцам предложили выбрать территорию, которую нужно облагородить, проголосовали 600 человек.







Первые пять мест заняли территории:







1. Затулинский дисперсный парк — 168 голосов;







2. Михайловская набережная (набережная реки Оби от парка «Городское начало» до гостиницы «River Park») — 141 голос;







3. Парк культуры и отдыха «Бугринская роща» — 64 голоса;







4. Ул. Ленина (от пл. Ленина до пр. Димитрова)» — 38 голосов;







Пятую позицию разделили две территории — ул. Богдана Хмельницкого и пойма реки Ельцовки. Эти территории не были включены в список для голосования и были предложены жителями Новосибирска в инициативном порядке.







21 марта прошла комиссия, которая приняла во внимание результаты голосования, но в итоге ее члены проголосовали иначе. 28 голосов из 30 получила Михайловская набережная, которая и попала в программу «Формирование современной городской среды».







«Учитывая большой интерес к Затулинскому дисперсному парку, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска рассматривает эту общественную территорию как приоритетную для благоустройства на последующих этапах национального проекта "Формирование комфортной городской среды" (2018–2022 гг.)», — добавили в пресс-центре.

