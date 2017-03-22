На новые фонари и дорожки для Михайловской набережной потратят 140 миллионов

Набережная
Набережная

Михайловская набережная попала в программу «Формирование современной городской среды» — в 2017 году на нее потратят 140 млн руб.


Набережная попала в программу после общественного голосования и заседания комиссии, отметили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


«Михайловская набережная выбрана как объект, благоустройство которого в 2017 году будет выполнено за счет федеральной и областной субсидии. В том, что это должна быть городская набережная, совпали мнения всех — как экспертов из Москвы и Новосибирска, так и городской общественности», — рассказали в мэрии.


По информации начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анны Терешковой, в этом году облагородят 7 гектаров набережной.


«Сейчас мы разрабатываем совместно с КБ "Стрелка" дизайн-проект, который в апреле также представим горожанам.


Он будет составлен так, чтобы ни одно дерево не пострадало, это наше требование и пожелание новосибирцев», — отметила Терешкова.


На набережной сделают освещение, замостят тропинки и дорожки, обновят садово-парковую мебель, а также специалисты добавят больше зелени и сделают новый ландшафт.


В пресс-центре уточнили, что набережная не стала лидером общественного голосования, которое объявили 2 марта. Новосибирцам предложили выбрать территорию, которую нужно облагородить, проголосовали 600 человек.


Первые пять мест заняли территории:


1. Затулинский дисперсный парк — 168 голосов;


2. Михайловская набережная (набережная реки Оби от парка «Городское начало» до гостиницы «River Park») — 141 голос;


3. Парк культуры и отдыха «Бугринская роща» — 64 голоса;


4. Ул. Ленина (от пл. Ленина до пр. Димитрова)» — 38 голосов;


Пятую позицию разделили две территории — ул. Богдана Хмельницкого и пойма реки Ельцовки. Эти территории не были включены в список для голосования и были предложены жителями Новосибирска в инициативном порядке.


21 марта прошла комиссия, которая приняла во внимание результаты голосования, но в итоге ее члены проголосовали иначе. 28 голосов из 30 получила Михайловская набережная, которая и попала в программу «Формирование современной городской среды».


«Учитывая большой интерес к Затулинскому дисперсному парку, департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска рассматривает эту общественную территорию как приоритетную для благоустройства на последующих этапах национального проекта "Формирование комфортной городской среды" (2018–2022 гг.)», — добавили в пресс-центре.

Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой

Прочтений: 3034
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (29)29
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено