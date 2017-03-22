Новосибирцы научили смартфон считать зерна пшеницы на фото

Чтобы подсчитать количество зерен в колосе, нужно выложить их на белый лист и сфотографировать

Новосибирские ученые придумали мобильное приложение SeedCounter, которое позволяет подсчитать количество зерен пшеницы на фотографии и измерить их величину.





Приложение, разработанное учеными Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН), появилось в Play Market в начале этого года. Уже в первый месяц его скачали больше тысячи человек, рассказали в пресс-службе научного института.





«Когда изучают урожайность разных сортов пшеницы, одним из этапов анализа является подсчет количества зерен в колосе растения. Как правило, это проводится вручную, что отнимает в полевых условиях немало времени.





И при этом мы узнаем только количество зерен в колосе. Наш программный продукт позволяет автоматизировать этот процесс и значительно расширить объем первичной информации», — описал приложение заведующий лабораторией эволюционной биоинформатики и теоретической генетики ИЦиГ СО РАН Дмитрий Афонников.







Приложение работает на мобильных устройствах на базе Android. Как пояснили в Институте цитологии и генетики СО РАН, для того чтобы подсчитать количество зерен пшеницы, нужно выложить их на белый лист бумаги и сфотографировать. А дальше программа сама подсчитает зерна, обмерит их и быстро оформит готовый отчет.







Так выглядит меню мобильного приложения





Как пояснил один из разработчиков Михаил Генаев, приложение работает без доступа в интернет и совместимо с разными устройствами на базе Android, независимо от того, какие камеры и программы для обработки изображений они используют.





Однако, по наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, приложению не всегда удается точно подсчитать количество зерен — некоторые из них программа не распознает. А в описании приложения в Play Market говорится о том, что при фотографировании на лист не должен попадать мусор — программа может принять его за зерна.





Приложение не только считает зерна, но и измеряет их величину





В научном институте считают, что это приложение может пригодиться участникам биологических экспедиций, сотрудникам селекционных станций, школьникам, студентам, а в перспективе и агрономам сельхозпредприятий.







Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о других мобильных приложениях, сделанных в Новосибирске. Например, о приложении Verity, которое помогает оценить искренность собеседника, и о приложении Smart Parking, которое позволяет оплачивать парковку с мобильного телефона.