Новосибирцы научили смартфон считать зерна пшеницы на фото

Чтобы подсчитать количество зерен в колосе, нужно выложить их на белый лист и сфотографировать
Чтобы подсчитать количество зерен в колосе, нужно выложить их на белый лист и сфотографировать

Новосибирские ученые придумали мобильное приложение SeedCounter, которое позволяет подсчитать количество зерен пшеницы на фотографии и измерить их величину.


Приложение, разработанное учеными Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ СО РАН), появилось в Play Market в начале этого года. Уже в первый месяц его скачали больше тысячи человек, рассказали в пресс-службе научного института.


«Когда изучают урожайность разных сортов пшеницы, одним из этапов анализа является подсчет количества зерен в колосе растения. Как правило, это проводится вручную, что отнимает в полевых условиях немало времени.


И при этом мы узнаем только количество зерен в колосе. Наш программный продукт позволяет автоматизировать этот процесс и значительно расширить объем первичной информации», — описал приложение заведующий лабораторией эволюционной биоинформатики и теоретической генетики ИЦиГ СО РАН Дмитрий Афонников.


Приложение работает на мобильных устройствах на базе Android. Как пояснили в Институте цитологии и генетики СО РАН, для того чтобы подсчитать количество зерен пшеницы, нужно выложить их на белый лист бумаги и сфотографировать. А дальше программа сама подсчитает зерна, обмерит их и быстро оформит готовый отчет.


Так выглядит меню мобильного приложения
Так выглядит меню мобильного приложения


Как пояснил один из разработчиков Михаил Генаев, приложение работает без доступа в интернет и совместимо с разными устройствами на базе Android, независимо от того, какие камеры и программы для обработки изображений они используют.


Однако, по наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, приложению не всегда удается точно подсчитать количество зерен — некоторые из них программа не распознает. А в описании приложения в Play Market говорится о том, что при фотографировании на лист не должен попадать мусор —  программа может принять его за зерна.


Приложение не только считает зерна, но и измеряет их величину
Приложение не только считает зерна, но и измеряет их величину


В научном институте считают, что это приложение может пригодиться участникам биологических экспедиций, сотрудникам селекционных станций, школьникам, студентам, а в перспективе и агрономам сельхозпредприятий.


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о других мобильных приложениях, сделанных в Новосибирске. Например, о приложении Verity, которое помогает оценить искренность собеседника, и о приложении Smart Parking, которое позволяет оплачивать парковку с мобильного телефона.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлено Институтом цитологии и генетики СО РАН (1), скриншоты приложения (2, 3)

Прочтений: 1512
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено