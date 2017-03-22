Минздрав: потерявшая ногу в ДТП сибирячка умерла в больнице

По предварительным данным ГИБДД, женщина переходила дорогу на красный свет

В министерстве здравоохранения Новосибирской области подтвердили, что серьезно пострадавшая в утреннем ДТП на ул. Фабричной женщина-пешеход умерла в больнице.





Сегодня рано утром 59-летняя женщина шла по пешеходному переходу на пересечении ул. Фабричной и Спартака — по предварительной информации ГИБДД, она прошла на «запрещающий сигнал светофора». Молодой водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara сбил женщину-пешехода, и она получила серьезные травмы. Прибывшая на место «скорая помощь» увезла пострадавшую в больницу.







В министерстве здравоохранения сообщили, что «скорая» отвезла женщину в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи № 2.





«Да, к сожалению, несмотря на предпринятые врачами усилия, пациентка скончалась в больнице», — подтвердили в пресс-службе областного минздрава.







Ранее в Госавтоинспекции рассказали, что у женщины травматический шок I-II степени и ампутирована правая голень. По данным очевидцев, на месте аварии было очень много крови.

