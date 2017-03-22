В Новосибирскую область прилетели первые грачи

В Новосибирскую область прилетели первые грачи

В Новосибирске и окрестностях появились первые грачи — птицы вернулись с зимовки.


Орнитолог Алексей Яновский, побывавший сегодня в Верх-Туле, где грачи гнездятся массово, рассказал, что заметил несколько птиц, летевших к свалке.


«В связи с существенным потеплением при солнечной погоде я был почти уверен, что грачи уже прилетели на свою колонию в Верх-Туле. Два года назад в эти дни грачей там было много при таком же количестве снега и при сильных ночных морозах. Но сегодня я видел множество пустых гнезд. А ближе к середине дня над грачиной колонией в небе были замечены несколько грачей, те поодиночке пролетели в сторону полигона ТБО», — рассказал орнитолог Алексей Яновский.


Гнезда грачей в Верх-Туле
Гнезда грачей в Верх-Туле


Первыми перелетными птицами, вернувшимися в Новосибирск после зимовки, стали большие синицы — они прилетели из Казахстана.

Анна Наумцева
Фото Алексея Яновского (2), Essentials/iStock (1)

Прочтений: 2780
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено