В Новосибирскую область прилетели первые грачи

В Новосибирске и окрестностях появились первые грачи — птицы вернулись с зимовки.







Орнитолог Алексей Яновский, побывавший сегодня в Верх-Туле, где грачи гнездятся массово, рассказал, что заметил несколько птиц, летевших к свалке.







«В связи с существенным потеплением при солнечной погоде я был почти уверен, что грачи уже прилетели на свою колонию в Верх-Туле. Два года назад в эти дни грачей там было много при таком же количестве снега и при сильных ночных морозах. Но сегодня я видел множество пустых гнезд. А ближе к середине дня над грачиной колонией в небе были замечены несколько грачей, те поодиночке пролетели в сторону полигона ТБО», — рассказал орнитолог Алексей Яновский.







Гнезда грачей в Верх-Туле







Первыми перелетными птицами, вернувшимися в Новосибирск после зимовки, стали большие синицы — они прилетели из Казахстана.