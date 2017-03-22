Полицейские двух городов ищут пропавшую месяц назад новосибирскую школьницу

14-летняя школьница Ксения Четыркина



14-летняя новосибирская школьница Ксения Четыркина пошла в школу и пропала — девушку видели в Красноярске.





«Девушка находится в розыске как пропавшая без вести. По данным сотрудников полиции, она может находиться в Красноярском крае у подруги. И мы, и красноярские полицейские разыскиваем их», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области и добавили, что ранее Ксения уже уходила из дома.





С заявлением в полицию о пропаже Ксении Четыркиной обратились ее родственники, уточнили в полиции.





Ксения живет в Новосибирске на ул. Бориса Богаткова, 177. 15 февраля, около 7:30, девушка пошла из дома в школу № 186 и пропала. Телефон девушки с момента пропажи недоступен, но иногда она выходила на связь через соцсети, сообщают волонтеры организации «Поиск пропавших детей – Красноярск».







«Установлено, что сейчас Ксения в Красноярске. Она находилась с девочкой из Канска,





Викой, которая раньше уже уходила [из дома]. Они были вместе, это подтвердила Вика, она сегодня ночью вернулась домой. А Ксения остается в Красноярске, девочка по городу передвигается, есть информация, что проживает периодически на съемных квартирах, в каком районе — неизвестно», — рассказали волонтеры.







И добавили, что в предыдущий раз, когда 14-летняя Виктория Вологдина уходила из дома, ее нашли в Кемерово. И, судя по фотографиям в соцсетях, в тот раз с Викой тоже была Ксения Четыркина.







Рост Ксении 158–160 см, глаза зеленые, волосы средней длины, темно-русые, но, возможно, девушка перекрасилась. У девушки на подбородке есть родинка, между большим и указательным пальцем на левой руке татуировка в виде знака бесконечности. По данным волонтеров, девушка может представляться Дарьей.







Сейчас Ксения (на фото слева) в Красноярске





В день пропажи была одета в бежевый пуховик, светло-синие джинсы и угги с сердечками, серый палантин. С собой у Ксении была сумка с тетрадями, бордовая толстовка, палитра корректоров для лица, телефон.







Всех, кто знает что-либо о местонахождении девушки, просят позвонить в новосибирскую полицию по телефону (383) 232-17-70 или волонтерам: 8-950-996-60-66.







Волонтеры и полиция часто объявляют о пропаже новосибирских подростков. Недавно по области три дня искали пропавших влюбленных, но они вернулись домой сами. Однако иногда следователи возбуждают уголовное дело об убийстве, так произошло со случаем пропавшего Дмитрия Гудовского, которого не могут найти с начала февраля.

