Поликлиника бывшего депутата Госдумы утонула в очередях из-за массового ухода врачей

Жительница Новосибирска пожаловалась на «безобразие» в городской поликлинике № 1 с огромными очередями к педиатрам, к которым невозможно записаться, — главврач, бывший депутат Госдумы, объяснил это дефицитом врачей в стране. 


В городской поликлинике № 1 — большой дефицит педиатров
В городской поликлинике № 1 — большой дефицит педиатров

«В последний раз были в 2016 году [в поликлинике], а вчера первый раз туда пришли [в этом году] — и там, конечно, кошмар просто. Когда зашли к доктору, она нам объяснила: “Все поувольнялись, работать некому, работает три педиатра — и то все три пенсионеры», — пожаловалась жительница Центрального района Елена Васильева, которая пришла в поликлинику с простудившимся сыном-школьником. 


По словам Елены, некоторых детей записывали на прием, других отправляли к докторам по живой очереди. Она отметила, что пришла с сыном к 16:00, талон получила на 16:30, а попасть к врачу удалось только после 18:00.


«Доктору тоже в таких условиях детишек принимать не очень-то комфортно. Нам их самих тоже жалко — самих докторов. На нее (педиатра. — М.М.) нагрузка, на родителей нагрузка… Придешь там, 2 часа посидишь — еще больше заболеешь», — возмутилась Елена и назвала ситуацию «безобразием». 


Она добавила, что записаться на повторный прием не удалось — как ей объяснили в регистратуре, «запись заблокирована и когда разблокируется — неизвестно».


Главный врач учреждения Сергей Дорофеев (бывший депутат Госдумы возглавил поликлинику в январе 2017 года) подтвердил, что в отделении — большой дефицит кадров.


«Очередность действительно существует, врачей не хватает — там половины врачей нет, в детском отделении. Тяжелая работа, уволились люди, перешли на более легкую работу. Президент на всю страну сказал, что одна из главных проблем — дефицит медицинских кадров, это во всей стране так. Он сформировался не вчера, не позавчера… А с развитием частной медицины — они еще и туда уходят, там легче, зарплата больше», — высказался Сергей Дорофеев. Главврач напомнил, что сотрудники увольнялись и до его назначения


Руководство поликлиники подтвердило проблему с дефицитом кадров, но сделать ничего не может
Руководство поликлиники подтвердило проблему с дефицитом кадров, но сделать ничего не может

По его словам, педиатров на участках не 3, а 9, но они все равно перегружены, и 1000 человек на участке — это «ненормальная цифра», минимум на 20 % превышающая норму. 


«Очень много в Центральном районе понастроили больших высотных домов — и люди там реально живут, а мощностей в Центральном районе не прибавилось. 


Все должны справедливости ради вспомнить, что в Центральном районе ни взрослой поликлиники за 85 лет существования Первой поликлиники, ни детской поликлиники — не добавилось», — посетовал главврач. Он напомнил, что в планах областных властей есть строительство новых поликлиник, но они будут находиться в других районах Новосибирска.


Что касается невозможности записаться на прием в детском отделении, Сергей Дорофеев рассказал, что на прием сейчас действительно можно попасть по электронной записи только к половине врачей. А на другой половине участков закрепленных врачей нет и педиатры там «совмещают», поэтому предсказать их график сложно, так что там работает только живая очередь, пояснил он.


Господин Дорофеев добавил, что осенью будут аккредитовываться молодые врачи, закончившие университет. «И у них после аккредитации есть только один прямой путь — это только в поликлинику, остальные пути сложные — аспирантура, ординатура», — отмечает главный врач. 


В марте этого года в редакцию НГС.НОВОСТИ пожаловались врачи поликлиники № 13 в Кировском районе Новосибирска — на неожиданное понижение зарплат в два раза. Сейчас, по их словам, ситуация практически разрешилась, и значительную часть невыплаченных зарплат им дочислили.

Мария Морсина
Фото Ольги Бурлаковой

Прочтений: 1994
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