В «Победе» показали жизнь новосибирцев середины XX века
21 марта в кинотеатре «Победа» прошел киносеанс «Память в подарок», в котором показали выпуски киножурнала «Сибирь на экране» с 60-х по 2000-е о новосибирцах — почти всех героев сюжетов организаторы позвали на показ.
«Сегодняшний вечер — особенный, он первый, когда мы понимаем, что вообще мы затеяли и что это не только нам нужно. Благодаря неравнодушию многих людей мы собрались в единый кулак, и мы уже не отступим и соберем всю фильмотеку Новосибирска», — сказала ведущая показа, режиссер Элла Давлетшина.
Кинохронику оцифровал «Новосибирский дом документального кино» (филиал Музея Новосибирска). Всего показали 9 сюжетов:
– спецвыпуск об истории и культуре города (1989 год),
– сюжет о юбилее литературного журнала «Сибирские огни» (1967 год),
– сюжет о юбилее артиста Новосибирского театра музыкальной комедии Ивана Ромашко (1980 год),
– спецвыпуск, посвященный 60-летию Новосибирского ТЮЗа (1991 год),
– спецвыпуск об известной новосибирской журналистке Замире Ибрагимовой (1991 год),
– сюжет о новосибирской капелле мальчиков под руководством Вячеслава Мочалова (1986 год),
– сюжет о Новосибирском молодежном театре сатиры и его авторах (1965 год),
– репортаж об открытии Дома актеров (1967 год),
– спецвыпуск под названием «Голос» о новосибирском школьнике Алексее Сарапулове, которого называли «сибирским Робертино Лоретти».
Один из сюжетов, посвященный юбилею литературного журнала «Сибирские огни», организаторы предоставили редакции НГС. Накануне новосибирскому журналу исполнилось 95 лет.
На встречу также пришли многие герои киножурнала, к примеру, родители певца Алексея Сарапулова, сюжет о котором начал показ, а также его художественный руководитель музыкант Михаил Мищенко. Знаменитый актер Иван Ромашко прочел в благодарность авторам свое стихотворение о Новосибирске. Руководитель вокального ансамбля Павел Шаромов пришел на показ в качестве участника ролика о капелле мальчиков, в детстве он пел там и поэтому запечатлен на пленке.
Другой его коллега по капелле актер Игорь Зенин узнал из сюжета «Сибири на экране» о культуре и истории своих близких — оказалось, что именно сестры Лебедевы, племянницы строителя собора Александра Невского Николая Тихомирова, порекомендовали отцу Зенина отдать мальчика в капеллу, они очень дружили, и актер ухаживал за женщинами до их смерти.
Остальные видео горожане бесплатно могут посмотреть на постоянной выставке Дома документального кино на Романова, 26 и в «Зале одного зрителя» в областной научной библиотеке.
Ранее новосибирцы могли посмотреть на свадебные обычаи прошлых лет, послушать про рацион новосибирцев во время войны и увидеть, как смотрели «Войну и мир».
Наталья Гредина
Видео предоставлено кинотеатром «Победа»