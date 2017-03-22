В «Победе» показали жизнь новосибирцев середины XX века

Скриншот из киножурнала «Сибирь на экране»

21 марта в кинотеатре «Победа» прошел киносеанс «Память в подарок», в котором показали выпуски киножурнала «Сибирь на экране» с 60-х по 2000-е о новосибирцах — почти всех героев сюжетов организаторы позвали на показ.







«Сегодняшний вечер — особенный, он первый, когда мы понимаем, что вообще мы затеяли и что это не только нам нужно. Благодаря неравнодушию многих людей мы собрались в единый кулак, и мы уже не отступим и соберем всю фильмотеку Новосибирска», — сказала ведущая показа, режиссер Элла Давлетшина.





Кинохронику оцифровал «Новосибирский дом документального кино» (филиал Музея Новосибирска). Всего показали 9 сюжетов:





– спецвыпуск об истории и культуре города (1989 год),

– сюжет о юбилее литературного журнала «Сибирские огни» (1967 год),

– сюжет о юбилее артиста Новосибирского театра музыкальной комедии Ивана Ромашко (1980 год),

– спецвыпуск, посвященный 60-летию Новосибирского ТЮЗа (1991 год),

– спецвыпуск об известной новосибирской журналистке Замире Ибрагимовой (1991 год),

– сюжет о новосибирской капелле мальчиков под руководством Вячеслава Мочалова (1986 год),

– сюжет о Новосибирском молодежном театре сатиры и его авторах (1965 год),

– репортаж об открытии Дома актеров (1967 год),

– спецвыпуск под названием «Голос» о новосибирском школьнике Алексее Сарапулове, которого называли «сибирским Робертино Лоретти».





Один из сюжетов, посвященный юбилею литературного журнала «Сибирские огни», организаторы предоставили редакции НГС. Накануне новосибирскому журналу исполнилось 95 лет.







Сюжет о юбилее литературного журнала «Сибирские огни» (1967 год)





На встречу также пришли многие герои киножурнала, к примеру, родители певца Алексея Сарапулова, сюжет о котором начал показ, а также его художественный руководитель музыкант Михаил Мищенко. Знаменитый актер Иван Ромашко прочел в благодарность авторам свое стихотворение о Новосибирске. Руководитель вокального ансамбля Павел Шаромов пришел на показ в качестве участника ролика о капелле мальчиков, в детстве он пел там и поэтому запечатлен на пленке.





Другой его коллега по капелле актер Игорь Зенин узнал из сюжета «Сибири на экране» о культуре и истории своих близких — оказалось, что именно сестры Лебедевы, племянницы строителя собора Александра Невского Николая Тихомирова, порекомендовали отцу Зенина отдать мальчика в капеллу, они очень дружили, и актер ухаживал за женщинами до их смерти.







Остальные видео горожане бесплатно могут посмотреть на постоянной выставке Дома документального кино на Романова, 26 и в «Зале одного зрителя» в областной научной библиотеке.





Ранее новосибирцы могли посмотреть на свадебные обычаи прошлых лет, послушать про рацион новосибирцев во время войны и увидеть, как смотрели «Войну и мир».

