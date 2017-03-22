В нескольких многоэтажках за ночь вандалы разломали домофоны

В УК еще нет данных, сколько именно домофонов испортили злоумышленники

У жителей ул. Вертковская в Новосибирске сегодня утром возникли проблемы с домофонами — ночью кто-то их сломал и вырвал из дверей.





Пострадали как минимум два дома. «В ночь с 21 на 22 марта в домах 5/1 и 5/2 были незаконно демонтированы домофоны с большей части подъездов», — пожаловался в редакцию НГС.НОВОСТИ читатель, назвавшийся Алексеем.







В ЖЭУ № 4 ЗАО «МКС-Новосибирск», которое обслуживает эти дома, информацию подтвердили. «Это варварство. Итоговой информации пока нет, сейчас проверяем, сколько домофонов пострадало. Точно не один дом. Будем в полицию обращаться», — рассказали в приемной начальника ЖЭУ.







Подробности происшествия обещали рассказать во второй половине дня.







На прошлой неделе от злоумышленников массово пострадали жители ул. Новоуральской. У них перестали работать автосигнализации. Потерпевшие утверждают, что приходилось даже таскать машины на веревках, чтобы снять с охраны и открыть дверь.