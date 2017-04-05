Городецкий назначил нового министра транспорта

Анатолий Костылевский стал новым министром транспорта Новосибирской области
Анатолий Костылевский стал новым министром транспорта Новосибирской области


Губернатор Новосибирской области назначил на должность министра транспорта первого заместителя начальника ФКУ «Сибуправтодор» Анатолия Костылевского.


Об этом сообщает источник в Федеральном управлении автомобильных дорог. 


По информации на сайте ФУАД «Сибирь», Анатолий Костылевский родился в 1977 году в Новосибирской области, окончил Сибирский государственный университет путей сообщения по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». 


Ранее занимал должность заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, с 2010-го по 2013 год работал в ГК «Российские автомобильные дороги», с 2002-го по 2010 год — в Федеральном управлении автомобильных дорог «Сибирь», пройдя путь от ведущего специалиста до заместителя начальника управления. Женат, имеет двух дочерей.


В пресс-службе правительства Новосибирской области новое назначение пока не подтвердили. «Официальных документов, подписанных губернатором, нет», — прокомментировали информацию в пресс-службе правительства Новосибирской области.


Напомним, глава областного министерства транспорта и дорожного хозяйства Сергей Титов покинул свою должность 9 марта и перешел на должность президента компании «Сибмост». Исполняющим обязанности министра транспорта стал его заместитель Евгений Раков. 

Анна Богданова
Фото www.mintrans.nso.ru

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