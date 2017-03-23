Мэр назначил исполняющего обязанности начальника новосибирского метро
Исполняющим обязанности руководителя новосибирского метрополитена стал заместитель главного инженера МУП «Новосибирский метрополитен» Михаил Сидоров.
Сегодня об этом официально заявил мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами.
Напомним, 21 марта мэр Анатолий Локоть неожиданно уволил начальника новосибирского метрополитена Андрея Ксензова «за нарушение финансовой дисциплины».
Мэр рассказал, что предложил вернуть Ксензову деньги, которые он начислил себе в качестве надбавки к зарплате. Ксензов, по словам Локтя, согласился и вернул деньги.
«Руководитель должен знать свою ответственность и, чтобы спрашивать с подчиненных, сам должен быть безупречен», — резюмировал Локоть.
Градоначальник не назвал точную дату приказа о назначении нового начальника метро, однако намекнул, что это произойдет скоро. Ранее источник в метрополитене сообщал, что, предположительно, имя нового начальника объявят примерно через 2 недели.
Из открытых источников известно, что Михаил Сидоров занимал руководящие посты в технической службе новосибирского метро, сейчас он является заместителем главного инженера, ранее он был начальником отдела технической политики.
Также Локоть отметил, что мэрия проводит проверку в других МУПах по зарплатам руководства.
«Руководители МУПов должны строго относиться к доходам и соблюдать личную финансовую дисциплину», — отметил он.
Анна Богданова и Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова