Женщине оторвало ногу в аварии с внедорожником «Сузуки»

Авария случилась на пересечении ул. Фабричной и Спартака
Авария случилась на пересечении ул. Фабричной и Спартака

Водитель «Сузуки» на ул. Фабричной в Новосибирске сбил пенсионерку, переходившую дорогу по пешеходному переходу на красный — пешеходу оторвало ногу.


Авария произошла 22 марта в 6:30 на пересечении ул. Фабричной и Спартака. «27-летний водитель "Сузуки Гранд Витара" ехал в сторону Димитровского моста наехал на 59-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходу, но, предварительно, на запрещающий сигнал светофора», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


Последствия аварии на ул. Фабричной 
Последствия аварии на ул. Фабричной 


Женщина получила тяжелые травмы, на месте аварии было очень много крови. Пострадавшую увезли в больницу. По данным источника в правоохранительных органах, женщине оторвало ногу.


«Я проезжал там, когда только подъезжала первая машина ГИБДД. Женщина лежала почти на переходе вниз лицом, без ноги, нога метров через 20, примерно там же бампер и оторванная защита из-под крыла», — рассказал НГС один из очевидцев в переписке в соцсети «ВКонтакте».


После столкновения на правой стороне «Сузуки» остались вмятины, также машине оторвало правое зеркало
После столкновения на правой стороне «Сузуки» остались вмятины, также машине оторвало правое зеркало


Водитель «Сузуки» объяснил сотрудникам ГИБДД, что ехал на зеленый и неожиданно слева увидел женщину, которая переходила дорогу. Водитель рассказал, что пытался объехать женщину слева, но задел ее правой стороной машины — «Сузуки» оторвало зеркало.


Дополнение: По уточненным данным ГИБДД, у женщины травматический шок I-II степени и ампутирована правая голень.


Новосибирские водители часто сбивают пешеходов на пешеходных переходах. На днях 22-летний водитель на «Тойоте Марк II» наехал на 10-летнего мальчика и 9-летнюю девочку, которые переходили дорогу по пешеходному переходу в Кировском районе.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлены группой пропаганды ГИБДД

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