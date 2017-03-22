Новосибирцы вынудили НОВАТ показывать больше романтических балетов

Сцена из балета «Жизель, или Вилисы»

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) добавил в репертуар апреля и мая пять классических романтических балетов — об этом попросили зрители.







Дополнительные показы появились у балетов «Жизель, или Вилисы» (8 апреля), «Лебединое озеро» (23 апреля), «Корсар» (30 апреля), «Ромео и Джульетта» (2 мая), «Спящая красавица» (16 мая).







«Это сделано из-за большого спроса на эти балеты, по многочисленным просьбам зрителей. Билеты на дополнительные показы уже появились в продаже», — рассказали 22 марта в пресс-службе НОВАТа.







Сцена из балета «Лебединое озеро»





Стоимость билетов, по данным сайта театра, варьируется от 500 руб. до 3 тыс. руб.







Также в НОВАТе предупредили, что 24 марта из репертуара уходит один из спектаклей-долгожителей — опера «Тоска». Ее ставили в Новосибирском театре на протяжении 23 лет. Билетов в продаже еще довольно много, они стоят от 500 руб. до 3 тыс. руб.

