В Общественную палату России выбрали нового представителя Новосибирской области

Игорь Галл-Савальский возглавляет в Общественной палате НСО комиссию по социальному развитию региона



В Новосибирске 21 марта выбрали представителя области в Общественную палату РФ, им стал Игорь Галл-Савальский.





Как сообщил НГС.НОВОСТИ один из членов Общественной палаты НСО Александр Бакаев, голосование проходило трижды. В нем участвовал 61 член областной общественной палаты из 94. Были выдвинуты кандидатуры главы региональной организации Всероссийского общества инвалидов Игоря Галл-Савальского, олимпийской чемпионки по баскетболу Ирины Минх и председателя организации Всероссийского общества инвалидов в Ленинском районе Новосибирска Натальи Скаредовой.





«По регламенту нужное количество голосов (48) сначала никто не набрал — у Галл-Савальского оказалось 40, у Скаредовой — десять, у Минх — девять», — пояснил Бакаев.







Во втором туре выбирали из двух кандидатов, в итоге за Игоря Галл-Савальского отдали 41 голос, а за Наталью Скаредову — 20. Победитель должен был набрать большинство голосов, поэтому выборы технически не состоялись. Тогда по внутреннему регламенту члены общественной палаты провели еще одно голосование и приняли решение, что 40 голосов — это достаточно.





В разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ Игорь Галл-Савальский поделился, что в том числе в первую очередь планирует заняться вопросами повышения качества жизни инвалидов.





«В Новосибирске скоро будет принят новый порядок благоустройства города. Когда [заммэра] Данияр Сафиуллин сказал об этом и дал почитать проект, мы обнаружили, что там про граждан с инвалидностью вообще ничего нет. Мы договорились от имени ОНФ и трех общественных организаций — направили целую главу в этот документ, которая касается людей с инвалидностью», — привел пример Галл-Савальский.





Самая большая проблема для инвалидов в Новосибирской области и в России в целом — это отсутствие целостной системы реабилитации, заметил он, уточнив, что в регионе насчитывается около 200 тыс. людей с ограниченными возможностями.







Игорь Галл-Савальский занимается вопросами доступной среды для инвалидов в НСО не первый год. В прошлом году он, в частности, давал комментарии по вопросу парковочных мест для инвалидов. Напомним, с прошлого года для парковки на таком месте нужно обязательно иметь наклеенный на стекле машины специальный желтый знак.







Президент Владимир Путин утвердил новый состав Общественной палаты РФ 20 марта. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Как следует из документа, в состав федеральной общественной палаты вошли 40 человек, они прошли в госорган по президентской квоте. Согласно федеральному закону, в состав палаты должны войти еще 85 представителей региональных общественных палат и 43 представителя общероссийских общественных объединений.







«Наша задача — создать условия, когда интересы гражданского общества будут учтены», — подчеркнул делегат от НСО.





Ранее представителем от Общественной палаты НСО в консультативном госоргане была Ирина Минх.