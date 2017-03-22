Новосибирец снял необычную спиральную галактику

Спиральная галактика М 106



Новосибирец Евгений Тихонов сфотографировал спиральную галактику с двумя дополнительными рукавами, в которых нет звезд.





Чтобы сделать четкие снимки галактики М 106 (NGC 4258) в созвездии Гончие Псы, астрофотографу из Большого новосибирского планетария понадобилось две ночи. Съемки проходили в обсерватории планетария 17 и 19 марта.







«В астрофотографии не все так просто. А мы еще, плюс, фотографируем в городе, где очень сильно мешает засветка, наше небо не всегда чистое. А конкретно эта галактика — она не очень яркая, периферия у нее достаточно слабо выражена. Поэтому приходится работать очень большими выдержками. Одиночные кадры этой галактики были по 20 минут, а всего смог набрать за 2 ночи 4 часа. Потом фотографии специальными астрономическими программами складываются, объединяются в одну, что дает возможность побороть шум неба, убрать какие-то огрехи, например, спутники пролетали — чертили небо. Всех этих недочетов благодаря большему количеству фотографий удается избежать и получить более качественный снимок», — рассказал автор фотографии Евгений Тихонов.







Как пояснили в Большом новосибирском планетарии, галактику М 106 обнаружил в июле 1781 года французский астроном Пьер Мешен. Особенность этой галактики — в дополнительных рукавах.







«Это обычная, на первый взгляд, спиральная галактика. Классическая спиральная галактика — это два рукава, закрученные в спираль. А у этой галактики обнаружено еще два дополнительных рукава, но они состоят из газа, там практически нет звезд. Они слабо светящиеся, и их можно увидеть только в рентгеновском или в радиоизлучении. Предполагается, что это выбросы из массивной черной дыры», — описал галактику астрофотограф.







Также Евгений Тихонов уточнил, что снимки галактики он сделал при помощи телескопа RC360 новосибирского производства.







Ранее, летом 2015 года, Евгению Тихонову удалось сфотографировать вспышки сверхновых звезд в двух галактиках.