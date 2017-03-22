После необычно теплых дней погода в Новосибирске резко испортится

В Новосибирске потеплеет до +11
В Новосибирске потеплеет до +11

Новосибирские синоптики рассказали о погоде на ближайшие трое суток –— к 24 марта потеплеет до +11 градусов, но уже 25-го числа пойдет мокрый снег.


«Идет нарастание оттепели за счет ясной солнечной погоды. Снег потерял свою первозданную белизну, почернел, отражательная способность его резко уменьшилась. Даже утренние минимальные температуры уже довольно высокие — до –4 градусов. А днем в черте города столбик термометра вчера поднимался до +6…+8 градусов», — рассказал пресс-секретарь Гидромета Ренад Ягудин.


Из-за оттепели в Новосибирске, например, появились первые бабочки.


По словам синоптика, дальше будет еще теплее. «23 и 24 марта ожидается +5…+11 градусов днем. 


А 25 марта подойдет новый атмосферный фронт с облачностью, порывистым ветром и осадками. 


Пока мы даем мокрый снег, но и дождь уже нельзя исключать. Ночью температуры будут до –4…–9 градусов», — отметил Ягудин.

Анна Наумцева
Фото Ольги Бурлаковой

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