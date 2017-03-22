Премьер-министр Медведев повысил социальные пенсии

Премьер-министр Медведев повысил социальные пенсии

С 1 апреля по всей России, в том числе в Новосибирской области, социальные пенсии вырастут более чем на 1 %.


Постановление об индексации подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. 


«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2017 года социальных пенсий в размере 1,015», — говорится в документе.


Как отмечается в пояснительной записке, именно на такой процент вырос прожиточный минимум пенсионера за прошедший год. 


«Прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2015 год составил 7965 руб., за 2016 год — 8081 руб., индекс роста за 2016 год — 1,015», — сообщается в пояснительной записке к постановлению. 


Из нее также следует, что вместе с социальными пенсиями вырастут и пенсии для отдельных категорий россиян. В частности, для участников Великой Отечественной войны, летчиков-испытателей, жертв радиационных и техногенных катастроф.


«Индексация коснется 3,9 млн пенсионеров, в том числе 3,1 млн пенсионеров, получающих социальные пенсии», — отмечается в пояснительной записке.


Напомним, с 1 февраля на 5,4 % увеличились страховые пенсии новосибирцев

Ольга Хмелевская
Фото depositphotos.com

Прочтений: 9427
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (109)109
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено