Премьер-министр Медведев повысил социальные пенсии

С 1 апреля по всей России, в том числе в Новосибирской области, социальные пенсии вырастут более чем на 1 %.







Постановление об индексации подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.





«Утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2017 года социальных пенсий в размере 1,015», — говорится в документе.







Как отмечается в пояснительной записке, именно на такой процент вырос прожиточный минимум пенсионера за прошедший год.





«Прожиточный минимум пенсионера в целом по России за 2015 год составил 7965 руб., за 2016 год — 8081 руб., индекс роста за 2016 год — 1,015», — сообщается в пояснительной записке к постановлению.





Из нее также следует, что вместе с социальными пенсиями вырастут и пенсии для отдельных категорий россиян. В частности, для участников Великой Отечественной войны, летчиков-испытателей, жертв радиационных и техногенных катастроф.







«Индексация коснется 3,9 млн пенсионеров, в том числе 3,1 млн пенсионеров, получающих социальные пенсии», — отмечается в пояснительной записке.







Напомним, с 1 февраля на 5,4 % увеличились страховые пенсии новосибирцев.