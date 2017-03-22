Новосибирцы рассказали о своих способах не уснуть на работе

Чтобы взбодриться на работе, новосибирцы чаще всего пьют кофе или чай
Чтобы взбодриться на работе, новосибирцы чаще всего пьют кофе или чай

Служба исследований сайта Зарплата.ру опросила сотрудников новосибирских компаний и выяснила, как они борются с сонливостью на работе.


Всего в опросе приняли участие 795 новосибирцев.


«"Жаворонков" и "сов" среди работающих новосибирцев оказалось поровну — по 30 %. Оставшиеся 40 % причислили себя к "голубям" — их работоспособность зависит от многих факторов и может быть высокой как утром, так и вечером», — отмечают авторы исследования.


Чтобы отдохнуть от работы и взбодриться, участники опроса чаще всего пьют чай или кофе. Этот вариант выбрали 76 % опрошенных.


«Интересно, что 42 % горожан пьют на работе только натуральный кофе. Больше половины новосибирских руководителей (54 %) пьют три и более чашки кофе в день, среди специалистов и служащих таких только 35 %. Чаще всего кофе на работе употребляют бухгалтеры, айтишники и продавцы», — рассказали специалисты Зарплата.ру.


Также аналитики выяснили, что опрошенные мужчины чаще женщин делают на работе разминку (20 % против 9 %) и ходят на перекуры (28 % против 14 %). А женщины чаще выходят на прогулки (17 % против 14 %) и звонят близким (23 % против 6 %). Кроме того, чтобы взбодриться, новосибирцы читают свежие новости (27 % опрошенных), болтают с коллегами (21 %) и проверяют соцсети (19 %).


При этом 45 % опрошенных новосибирцев признались, что предпочли бы стандартный график работы — с 9:00 до 18:00 или с 8:00 до 17:00. Треть опрошенных (35 %) мечтают о свободном графике. Почти каждый пятый участник опроса (18 %) отметил, что предпочел бы сменный график, а оставшиеся 2 % хотят работать по ночам.


Ранее аналитики сайта Зарплата.ру разузнали, с каким настроением новосибирцы ходят на работу и ради чего готовы на ней задерживаться

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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