Новосибирцы рассказали о своих способах не уснуть на работе

Чтобы взбодриться на работе, новосибирцы чаще всего пьют кофе или чай

Служба исследований сайта Зарплата.ру опросила сотрудников новосибирских компаний и выяснила, как они борются с сонливостью на работе.







Всего в опросе приняли участие 795 новосибирцев.







«"Жаворонков" и "сов" среди работающих новосибирцев оказалось поровну — по 30 %. Оставшиеся 40 % причислили себя к "голубям" — их работоспособность зависит от многих факторов и может быть высокой как утром, так и вечером», — отмечают авторы исследования.







Чтобы отдохнуть от работы и взбодриться, участники опроса чаще всего пьют чай или кофе. Этот вариант выбрали 76 % опрошенных.







«Интересно, что 42 % горожан пьют на работе только натуральный кофе. Больше половины новосибирских руководителей (54 %) пьют три и более чашки кофе в день, среди специалистов и служащих таких только 35 %. Чаще всего кофе на работе употребляют бухгалтеры, айтишники и продавцы», — рассказали специалисты Зарплата.ру.





Также аналитики выяснили, что опрошенные мужчины чаще женщин делают на работе разминку (20 % против 9 %) и ходят на перекуры (28 % против 14 %). А женщины чаще выходят на прогулки (17 % против 14 %) и звонят близким (23 % против 6 %). Кроме того, чтобы взбодриться, новосибирцы читают свежие новости (27 % опрошенных), болтают с коллегами (21 %) и проверяют соцсети (19 %).







При этом 45 % опрошенных новосибирцев признались, что предпочли бы стандартный график работы — с 9:00 до 18:00 или с 8:00 до 17:00. Треть опрошенных (35 %) мечтают о свободном графике. Почти каждый пятый участник опроса (18 %) отметил, что предпочел бы сменный график, а оставшиеся 2 % хотят работать по ночам.





Ранее аналитики сайта Зарплата.ру разузнали, с каким настроением новосибирцы ходят на работу и ради чего готовы на ней задерживаться.