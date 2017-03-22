Следователи отказались от сделки с обвиняемой в мошенничестве экс-чиновницей мэрии

Светлану Стынину обвиняют в мошенничестве с муниципальным жильем

В Новосибирске следователи разорвали досудебное соглашение с экс-начальником жилищного управления мэрии Светланой Стыниной, которую обвиняют в махинациях с муниципальными квартирами.





«Соглашение о сотрудничестве было расторгнуто из-за невыполнения экс-чиновницей всех его условий. По имеющейся информации, госпожа Стынина не согласилась с квалификацией следствием ее действий, полагая, что ей должно быть предъявлено менее тяжкое обвинение. Кроме того, бывшая сотрудница мэрии якобы отказалась возместить ущерб муниципалитету», — сообщил «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники, знакомые с расследованием уголовного дела.







В свою очередь адвокат экс-чиновницы Тимофей Тимофеев сообщил изданию, что, по условиям сделки, его подзащитная правдиво рассказывала о преступлении и давала показания о других обвиняемых.







«Она все выполнила. Почему следователи решили расторгнуть соглашение, мне ничего не известно»,— отметил адвокат.







Как сообщалось ранее, Светлане Стыниной предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). По версии следствия, в 2007–2014 годах чиновница мэрии вместе с сообщниками незаконно отчуждала муниципальные квартиры по заниженным ценам. Кроме бывшей чиновницы, по этому делу проходят директор ООО «Комфорт» Вера Глотова и ООО «АД РЕМ» Елена Камерзанова. Всех обвиняемых суд поместил под домашний арест.







Изначально в СУ СКР по Новосибирской области сообщали, что Стынина и ее сообщники причастны к незаконной продаже 16 муниципальных квартир, из-за которой бюджет города потерял более чем 9 млн руб. Позже в деле появились новые эпизоды. В конце января 2017 года представитель ведомства Анастасия Кулешова рассказала, что бывшая чиновница и ее сообщники обвиняются в махинациях с 40 квартирами.







«По ущербу — это более 32 млн 230 тыс. [руб.]», — поясняла Анастасия Кулешова.







Также ранее Следственный комитет объявил об аресте имущества обвиняемых более чем на 250 млн руб.