Новосибирцы стали чаще занимать деньги у банков

Банки стали активнее выдавать кредиты клиентам «с улицы»

В 2017 году банки в Новосибирской области стали чаще выдавать клиентам потребительские кредиты.







К такому выводу пришли специалисты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).







Как подсчитали аналитики, за первые два месяца 2017 года жители Новосибирской области взяли в банках 41 584 потребительских кредита, тогда как в январе–феврале 2016 года этот показатель был ниже — 39 828 кредитов. Таким образом, выдача кредитов увеличилась в регионе на 4,4 %.







В целом по России закредитованность населения также растет. «В январе–феврале 2017 года количество выданных кредитов на покупку потребительских товаров выросло по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 21,9 % и достигло 1,97 млн единиц», — отмечают в Национальном бюро кредитных историй.





Особенно часто стали занимать деньги у банков жители Пермского края, где показатель выдачи кредитов вырос на 55,5 %. На 2-м месте по росту закредитованности оказалась Удмуртия (+41,3 %), на 3-м — Архангельская область (+37,8 %).





«Обычно начало года характеризуется пониженной потребительской активностью и, соответственно, умеренным спросом на заемные средства со стороны населения. Однако рост выдач в январе–феврале текущего года показал, что банки, помимо работы с собственными, хорошо известными им, клиентами (что было характерно для начала 2016 года), стали активнее кредитовать заемщиков "с улицы". Скорее всего, это также свидетельствует о том, что граждане более оптимистично смотрят на перспективы российской экономики и динамику собственных доходов», — прокомментировал ситуацию генеральный директор НБКИ Александр Викулин.







Ранее специалисты Объединенного кредитного бюро подсчитали, что на каждом втором работающем жителе Новосибирской области «висит» кредит 192,5 тыс. руб. А Управление Росреестра по Новосибирской области сообщило о том, что в 2016 году в регионе вырос рынок ипотечных кредитов. Всего за год новосибирцы заключили 62,8 тыс. сделок по ипотеке.

