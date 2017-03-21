Синоптики назвали сроки начала паводка в Новосибирской области

В Новосибирске вовсю идет подготовка к предстоящему половодью
В Новосибирске вовсю идет подготовка к предстоящему половодью

Первая волна весеннего половодья в Новосибирской области ожидается с конца апреля по конец мая, вторая волна — с конца мая по начало июня.


Об этом сообщил 21 марта начальник Западно-Сибирского УГМС Валерий Григорьев на межрегиональной научно-практической конференции «Охрана и комплексное использование водных ресурсов Верхне-Обского бассейна» в облправительстве, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. 


Власти решили провести конференцию в преддверии паводка, чтобы успеть решить все связанные с ним вопросы. По словам замгубернатора, председателя комиссии по ЧС Сергея Семки, на предупредительные мероприятия из областного бюджета планируется направить более 100 млн руб., передали в ГУ МЧС. 


Начальник областного ГУ МЧС Виктор Орлов пояснил, что подготовлено больше 10 тыс. человек и почти 2 тыс. единиц техники. Их планируется задействовать «в соответствии с прогнозируемыми рисками и по решению губернатора».


«Подготовка Новосибирской области к прохождению паводка находится на постоянном контроле правительства региона», —  подчеркнул Сергей Семка. 


Синоптики уже предупреждали, что паводок в этом году ожидается мощный. Для контроля ситуации в Новосибирске разработали систему моделирования паводка «ГИСЧС.РФ». Ожидается, что она поможет снизить угрозу затопления частного сектора у Оби.  Спасатели 15 марта уже показали губернатору оборудование, тяжелую и малую технику, которую в МЧС будут применять во время паводка. 


Масштабные противопаводковые учения прошли в Новосибирской области 16 февраля. Тогда спасатели опробовали наливную дамбу и новый вид спуска с вертолета.

Ольга Власова
Фото Татьяны Кривенко 

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