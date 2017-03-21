«Ниссан» протащил по дороге перенесшего инсульт водителя БМВ

«Скорая» увезла водителя БМВ в больницу



«Ниссан» въехал в BMW, а затем протащил вышедшего из него водителя еще две остановки по ул. Бориса Богаткова.





«Авария произошла 21 марта около 16:40. "Ниссан Вингроад" и БМВ ехали друг за другом по ул. Бориса Богаткова со стороны ул. Андриена Лежена в сторону ул. Кошурникова. Неподалеку от остановки "Кафе Лада" "Ниссан" ударил БМВ в зад. После водитель "Ниссана" начал сдавать назад, водитель немецкого седана выбежал из машины, а "Ниссан" продолжил движение», — сообщили через соцсеть «ВКонтакте» представители мобильного приложения «Автоспас».



По данным аваркомов, «Ниссан» сбил водителя БМВ и зацепил его дверью. Затем «Ниссан» развернулся и поехал вместе с водителем БМВ в сторону «Автограда».





«Со слов водителя немецкого седана, отцепился он [водитель БМВ] только в районе ул. Доватора», — отметили аваркомы.



«По прибытии на место аварии аварком "Автоспас" вызвал "скорую помощь", которая прибыла через 12 минут. При вопросе медиков пострадавшему, что у него болит, он ответил: "Меня чуть машина не переехала! Болит всё! Ноги, руки, грудь...". Пассажир БМВ пояснил, что пострадавший — "инсультник"», — рассказали представители «Автоспаса».



По информации аваркомов, водителя БМВ сильно трясло, его руки были в крови, а одежда была грязной и порванной. «Скорая» увезла пострадавшего в больницу. «Ни пассажир, ни водитель номера "Ниссана" не запомнили», — отметили в «Автоспасе».





С начала марта это уже далеко не первая авария с участием автомобиля марки «Ниссан». Так, 7 марта мужчина за рулем «Ниссана Либерти» вылетел на тротуар и врезался в столб в Октябрьском районе Новосибирска. А 18 марта утром «Ниссан Скайлайн» на ул. Большевистской врезался в «ГАЗель». Тогда в аварии пострадали двое молодых людей.