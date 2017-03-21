Женщина получила ушибы на скользкой лестнице у «Речного вокзала»

Женщина получила ушибы на скользкой лестнице у «Речного вокзала»


Женщина получила серьезные ушибы, поскользнувшись на лестнице у «Речного вокзала»,  —  спуск к ул. Большевистской превратился в один большой каток.


«Она успела ухватиться за перила, если бы не успела, разбила бы голову, спину», — рассказала НГС.НОВОСТИ коллега пострадавшей, представившаяся Ольгой.


20 марта около 20:30 Ольга вместе со своей коллегой возвращалась с работы. Женщины спускались по скользкой лестнице, чтобы выйти к остановке. В какой-то момент одна из них не удержалась и потеряла равновесие.


Зимой лестница тоже была сплошным катком 
Зимой лестница тоже была сплошным катком 


«Это было ужасное падение. Там, во-первых, ничего не видно. Во-вторых, там была сплошная ледовая горка. Когда спускаешься, сначала этого не видно. Там постоянно люди падают, всю зиму лестницу плохо чистили. В этом году как никогда [плохо]», — объяснила Ольга. 


Ее коллега при падении получила ушиб руки и ушиб спины, сейчас она находится на больничном. А Ольга теперь будет обходить лестницу на «Речном вокзале» стороной — идти в обход по ул. Восход.


«Коллеге — 42 года», — уточнила собеседница.


Еще в начале зимы новосибирцы говорили, что спуск и подъем по этой лестнице — «настоящий экстрим». Начальник ДЭУ № 1 Алексей Лыков тогда пояснял, что сотрудники участка чистили зимой лестницы в районе станции метро «Речной вокзал» один раз за смену, но их быстро заметало снегом.

Ольга Власова
Фото очевидцев

Прочтений: 3345
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (14)14
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Новинки ипотечного кредитования, пришедшие на смену госипотеке
22 марта пройдет онлайн-конференция ГК «Строитель» и двух крупнейших банков в Новосибирске: ПАО Сбербанк и ПАО «ВТБ 24»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено