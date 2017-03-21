Женщина получила ушибы на скользкой лестнице у «Речного вокзала»





Женщина получила серьезные ушибы, поскользнувшись на лестнице у «Речного вокзала», — спуск к ул. Большевистской превратился в один большой каток.





«Она успела ухватиться за перила, если бы не успела, разбила бы голову, спину», — рассказала НГС.НОВОСТИ коллега пострадавшей, представившаяся Ольгой.





20 марта около 20:30 Ольга вместе со своей коллегой возвращалась с работы. Женщины спускались по скользкой лестнице, чтобы выйти к остановке. В какой-то момент одна из них не удержалась и потеряла равновесие.







Зимой лестница тоже была сплошным катком





«Это было ужасное падение. Там, во-первых, ничего не видно. Во-вторых, там была сплошная ледовая горка. Когда спускаешься, сначала этого не видно. Там постоянно люди падают, всю зиму лестницу плохо чистили. В этом году как никогда [плохо]», — объяснила Ольга.







Ее коллега при падении получила ушиб руки и ушиб спины, сейчас она находится на больничном. А Ольга теперь будет обходить лестницу на «Речном вокзале» стороной — идти в обход по ул. Восход.





«Коллеге — 42 года», — уточнила собеседница.





Еще в начале зимы новосибирцы говорили, что спуск и подъем по этой лестнице — «настоящий экстрим». Начальник ДЭУ № 1 Алексей Лыков тогда пояснял, что сотрудники участка чистили зимой лестницы в районе станции метро «Речной вокзал» один раз за смену, но их быстро заметало снегом.