Участники спасения пропавшего из садика мальчика: «Мокрый был насквозь, голодный»

Никита ушел из садика на ул. Учительской и нашелся на ул. Революции
Никита ушел из садика на ул. Учительской и нашелся на ул. Революции

Очевидцы, которые помогли полиции найти 5-летнего Никиту Степанова, рассказали, как подобрали его на дороге и отогрели чаем.


5-летний Никита Степанов шел по проезжей части ул. Революции, когда его увидел проезжающий мимо на машине новосибирец по имени Сергей. «Машины ехали как обычно. Потому я и остановился — ребенок на проезжей части», — рассказал НГС.НОВОСТИ мужчина. По его словам, Никита вел себя «абсолютно уверенно» и не был напуган. 


Мальчик повел Сергея к дому № 2 по ул. Депутатской и сказал, что там живет. Здесь мужчину с ребенком увидела сотрудница офиса Софья.


«Мы спрашиваем у него — "Какой подъезд, как зайти?". Но он не смог точно сказать. Потом он говорит  — "Нет, я не здесь живу" и сказал, что ушел из садика. Потом он сказал, у него здесь [в гимназии № 10] учится сестра Вика.


Мы его увели в офис, раздели — мокрый был насквозь, голодный. Пока сидел грелся, пил чай с печенюшками, Сергей пошел в гимназию, мы пошли по садикам окружающим»,


 — рассказала Софья.


Оказалось, что ни в одном из ближайших садиков не теряли детей. Тогда Никиту решили отвести в гимназию № 10.


В пресс-службе полиции ранее пояснили, что в гимназии Никиту по ориентировке, размещенной в интернете, узнал охранник учебного заведения. Тут же о найденном ребенке сообщили в полицию.


Информация о пропаже ребенка из детсада № 430 на ул. Учительской появилась сегодня днем. Воспитатели заявили о пропаже в полицию в 13:15. Приметы пропавшего мальчика тут же передали всем патрулям наружных служб полиции. Ориентировку отдали в СМИ и соцсети. Это дало молниеносный результат — через некоторое время полиция отчиталась, что ребенок найден.


«Предварительно установлено, что ребенок доехал до учебного заведения на автобусе», — передали в ГУ МВД.


Заведующая детским садом № 430 Елена Пяткова сообщила НГС.НОВОСТИ, что, по предварительной версии,


Никита ушел из садика, когда воспитатель заводила детей после прогулки в помещение.


Сейчас в детском саду продолжают расследовать инцидент, более подробную информацию пообещали предоставить позже.


«Будем разбираться во всех обстоятельствах, будет проведено внутреннее расследование, поминутно все восстановим», — сказала Елена Пяткова. Она уточнила, что уже сообщила о происшествии учредителю, в отдел образования и родителям ребенка.

Ольга Власова
Фото пресс-службы ГУ МВД по НСО

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