У новосибирских чиновников выросли зарплаты

У новосибирских чиновников выросли зарплаты (инфографика)

В Новосибирской области за год средняя зарплата федеральных чиновников поднялась почти на 7 тыс. руб.


По данным Новосибирскстата, на 31 декабря 2016 года средняя зарплата у служащих органов государственной власти регионального уровня в прошлом году составила 42,9 тыс. руб. за месяц, у муниципальных служащих — 29,1 тыс. руб. Оба показателя за год изменились незначительно.


Больше всего увеличилась средняя зарплата у служащих территориальных органов федеральных органов власти (например, ФССП, Роспотребнадзор и пр.) — в 2015 году она составляла 35,7 тыс. руб., а в 2016 году достигла 42,6 тыс. руб.



На конец прошлого года в органах государственной власти работали 3,4 тыс. человек, в территориальных — 9,4 тыс. человек, в муниципальных — 6,4 тыс. человек.


Добавим, средняя зарплата новосибирцев в 2016 году составила 29 868 руб. в месяц. По сравнению с данными за 2015 год, она увеличилась на 1,7 тыс. руб.


Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали, что зарплаты у работников бюджетных организаций в регионе также за год повысились.

Кирилл Шматков
Фото PaulBiryukov (Essentials/iStock)
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