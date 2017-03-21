Мэр уволил начальника метрополитена Андрея Ксензова

Начальник Новосибирского метрополитена Андрей Ксензов покидает свой пост.







«Приказа я еще не видел, с какого числа — не знаю», — подтвердил свое увольнение Андрей Ксензов.





Также он признался, что уходит не по своей инициативе, пояснив, что «работодатель у нас один» (руководителя метрополитена назначает мэр Новосибирска. — НГС.НОВОСТИ).





О планах на будущее Андрей Ксензов пока распространяться не стал. «Была бы шея, хомут найдется», — подытожил Ксензов, поблагодарив всех за работу.







О том, кто будет исполнять его обязанности, будет известно завтра, уточнили в метрополитене. Источник в метрополитене сообщил, что пока в качестве исполняющего обязанности сотрудникам называют фамилию Сидоров. Предположительно это «один из чиновников метрополитена средней руки».





Вечером 21 марта мэр Новосибирска Анатолий Локоть в прямом эфире на радио «Городская волна» подтвердил увольнение Андрея Ксензова.





«Вчера я принял решение об освобождении начальника Новосибирского метрополитена Андрея Евгеньевича Ксензова от обязанностей. Прежде всего претензия — нарушение лично руководителем финансовой дисциплины. Нельзя так вольно обращаться с собственной зарплатой», — объяснил свое решение мэр. По его словам, надбавки у руководителя доходили до 100 тыс. руб. «Я открыто говорю об этом. У нас состоялся непростой разговор», — признался Локоть.