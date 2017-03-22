Участницы «Мисс Европа Плюс» снялись в ванне с молоком, зефиром и фруктами
Десять финалисток конкурса «Мисс Европа Плюс» сфотографировали в ванне, обливая их молоком и обкладывая зефиром с фруктами.
«Выбрали для фотосессии термальный комплекс — нам нужно было огромное помещение, чтобы там были различные варианты фотосессий. Мы первый раз снимали ванну и были не до конца уверены, что все получится, как задумывалось. Поэтому рассматривали и запасные варианты интерьера. Но все получилось в ванне», — рассказала директор Elite Stars Татьяна Фетисова, уточнив, что фотосессия является своеобразным конкурсным этапом «Мисс Европа Плюс».
Каждой девушке в ванне придумывали свой образ: кого-то обкладывали зефиром, кого-то фруктами, ванну засыпали лепестками цветов, лицо девушки заливали молоком... Татьяна уточнила, что вариант с ванной появился после того, как отложили изначальную идею съемки в бассейне под водой — не был найден подходящий бассейн и не было понимания, а все ли девушки умеют плавать.
В начале марта НГС.НОВОСТИ рассказали, что отбор в десятку финалисток среди девушек проходил в детском доме, где дети выбрали первую пятерку. Остальных отобрало специальное жюри конкурса. Финал конкурса «Мисс Европа Плюс-2017» состоится 25 марта.
Какая из этих девушек вам нравится больше всех?
- Кристина Луговская
- Ксения Мезенцева
- Светлана Наумова
- Алина Федотова
- Софья Козлянченко
- Виктория Александрова
- Алена Стрилецкая
- Юлия Гришманова
- Анна Булгакова
- Аделина Долгих
Илья Калинин
Фото Александра Козлова
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