Участницы «Мисс Европа Плюс» снялись в ванне с молоком, зефиром и фруктами

Финалисток конкурса «Мисс Европа Плюс» поливали молоком, обсыпали лепестками роз и обкладывали зефиром



Десять финалисток конкурса «Мисс Европа Плюс» сфотографировали в ванне, обливая их молоком и обкладывая зефиром с фруктами.







«Выбрали для фотосессии термальный комплекс — нам нужно было огромное помещение, чтобы там были различные варианты фотосессий. Мы первый раз снимали ванну и были не до конца уверены, что все получится, как задумывалось. Поэтому рассматривали и запасные варианты интерьера. Но все получилось в ванне», — рассказала директор Elite Stars Татьяна Фетисова, уточнив, что фотосессия является своеобразным конкурсным этапом «Мисс Европа Плюс».







Каждой девушке в ванне придумывали свой образ: кого-то обкладывали зефиром, кого-то фруктами, ванну засыпали лепестками цветов, лицо девушки заливали молоком... Татьяна уточнила, что вариант с ванной появился после того, как отложили изначальную идею съемки в бассейне под водой — не был найден подходящий бассейн и не было понимания, а все ли девушки умеют плавать.







Кристина Луговская







Ксения Мезенцева







Светлана Наумова







Алина Федотова







Софья Козлянченко







Виктория Александрова







Алена Стрилецкая







Юлия Гришманова





Анна Булгакова





Аделина Долгих





В начале марта НГС.НОВОСТИ рассказали, что отбор в десятку финалисток среди девушек проходил в детском доме, где дети выбрали первую пятерку. Остальных отобрало специальное жюри конкурса. Финал конкурса «Мисс Европа Плюс-2017» состоится 25 марта.





Какая из этих девушек вам нравится больше всех?

