Участницы «Мисс Европа Плюс» снялись в ванне с молоком, зефиром и фруктами

Финалисток конкурса «Мисс Европа Плюс» поливали молоком, обсыпали лепестками роз и обкладывали зефиром
Финалисток конкурса «Мисс Европа Плюс» поливали молоком, обсыпали лепестками роз и обкладывали зефиром

Десять финалисток конкурса «Мисс Европа Плюс» сфотографировали в ванне, обливая их молоком и обкладывая зефиром с фруктами. 


«Выбрали для фотосессии термальный комплекс — нам нужно было огромное помещение, чтобы там были различные варианты фотосессий. Мы первый раз снимали ванну и были не до конца уверены, что все получится, как задумывалось. Поэтому рассматривали и запасные варианты интерьера. Но все получилось в ванне», — рассказала директор Elite Stars Татьяна Фетисова, уточнив, что фотосессия является своеобразным конкурсным этапом «Мисс Европа Плюс».


Каждой девушке в ванне придумывали свой образ: кого-то обкладывали зефиром, кого-то фруктами, ванну засыпали лепестками цветов, лицо девушки заливали молоком... Татьяна уточнила, что вариант с ванной появился после того, как отложили изначальную идею съемки в бассейне под водой — не был найден подходящий бассейн и не было понимания, а все ли девушки умеют плавать. 


Кристина Луговская
Кристина Луговская


Ксения Мезенцева
Ксения Мезенцева


Светлана Наумова
Светлана Наумова


Алина Федотова
Алина Федотова


Софья Козлянченко
Софья Козлянченко


Виктория Александрова
Виктория Александрова


Алена Стрилецкая
Алена Стрилецкая


Юлия Гришманова
Юлия Гришманова


Анна Булгакова
Анна Булгакова


Аделина Долгих
Аделина Долгих


В начале марта НГС.НОВОСТИ рассказали, что отбор в десятку финалисток среди девушек проходил в детском доме, где дети выбрали первую пятерку. Остальных отобрало специальное жюри конкурса. Финал конкурса «Мисс Европа Плюс-2017» состоится 25 марта. 


Какая из этих девушек вам нравится больше всех?

  • Кристина Луговская
  • Ксения Мезенцева
  • Светлана Наумова
  • Алина Федотова
  • Софья Козлянченко
  • Виктория Александрова
  • Алена Стрилецкая
  • Юлия Гришманова
  • Анна Булгакова
  • Аделина Долгих
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Илья Калинин
Фото Александра Козлова
Видео youtube.com

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