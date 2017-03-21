Подросток на «Жигулях» въехал в «Солярис»: женщине стало плохо с сердцем

Место ДТП
Место ДТП

ВАЗ-2106 и «Хёндэ Солярис» столкнулись во дворе дома в Первомайском районе — женщине-водителю стало плохо.


«Авария произошла в 15:30 во дворе дома ул. 1-я Механическая, 1. Юноша, не достигший совершеннолетия, при движении по двору дома на ВАЗ-2106 врезался в Hyundai Solaris. За рулем "Соляриса" была женщина, которой из-за аварии стало плохо с сердцем. Сын потерпевшей пояснил, что она сердечница», — сообщили через соцсеть «ВКонтакте» представители мобильного приложения «Автоспас».


По данным аваркомов, для женщины вызвали «скорую».


«Солярис» водителя, которому стало плохо
«Солярис» водителя, которому стало плохо


Как рассказали представители «Автоспаса», точный возраст молодого водителя неизвестен, но у него при себе не было ни прав, ни документов на машину.


В Госавтоинспекции сказали, что этой аварии пока нет в базе. Либо она появится позже, либо будет оформлена как ДТП с материальным ущербом.

Анна Наумцева
Фото vk.com/avtospas54rus

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