Подросток на «Жигулях» въехал в «Солярис»: женщине стало плохо с сердцем

Место ДТП

ВАЗ-2106 и «Хёндэ Солярис» столкнулись во дворе дома в Первомайском районе — женщине-водителю стало плохо.





«Авария произошла в 15:30 во дворе дома ул. 1-я Механическая, 1. Юноша, не достигший совершеннолетия, при движении по двору дома на ВАЗ-2106 врезался в Hyundai Solaris. За рулем "Соляриса" была женщина, которой из-за аварии стало плохо с сердцем. Сын потерпевшей пояснил, что она сердечница», — сообщили через соцсеть «ВКонтакте» представители мобильного приложения «Автоспас».





По данным аваркомов, для женщины вызвали «скорую».





«Солярис» водителя, которому стало плохо



Как рассказали представители «Автоспаса», точный возраст молодого водителя неизвестен, но у него при себе не было ни прав, ни документов на машину.







В Госавтоинспекции сказали, что этой аварии пока нет в базе. Либо она появится позже, либо будет оформлена как ДТП с материальным ущербом.

