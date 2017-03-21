Расстрелявший детский праздник ветеран войны получил условный срок

За стрельбу во время детского праздника мужчина получил условный срок

Сегодня, 21 марта, суд в Новосибирской области вынес приговор 54-летнему ветерану чеченских войн, который устроил стрельбу из винтовки во время детского праздника.





Обской городской суд признал 54-летнего Михаила Максимцова виновным в хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ) и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно. Кроме того, мужчина должен выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда — 40 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.







В ведомстве напомнили, что 3 июня 2016 года Михаил Максимцов был на своем приусадебном участке в Оби. В это время недалеко от него — на площадке возле школы № 26 — проходил праздник, посвященный открытию детского оздоровительного лагеря.





«Проходившее <…> мероприятие сопровождалось музыкой, что вызвало раздражение обвиняемого.





Максимцов решил сорвать мероприятие, для чего вынес из своего дома пневматическую винтовку и произвел не менее 7 выстрелов в сторону места его проведения, намереваясь повредить звуковую колонку», — описали ситуацию в прокуратуре Новосибирской области.



По ее данным, от выстрелов незначительно пострадали 7-летняя девочка и школьный работник. Также пули повредили 2 припаркованных машины и разбили стекло на 2-м этаже школы. Из-за выстрелов праздник сорвался.







Ранее в беседе с корреспондентом НГС.НОВОСТИ стрелок заявил: «Мне очень жаль, что так получилось, я очень жалею, что начал стрелять». При этом на вопрос о том, зачем вообще надо было стрелять в сторону детей, мужчина ответил: он был уверен, что никого не заденет.







«А по-другому с ними разговаривать невозможно, ведь я подошел сначала — сказал вырубить эту музыку, но мне ответили, чтобы я не лез», — объяснял мужчина.







Как уточнили в прокуратуре Оби, компенсацию морального вреда в 40 тыс. руб. получит семья пострадавшей девочки. Приговор не вступил в законную силу.