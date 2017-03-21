Расстрелявший детский праздник ветеран войны получил условный срок

За стрельбу во время детского праздника мужчина получил условный срок
За стрельбу во время детского праздника мужчина получил условный срок

Сегодня, 21 марта, суд в Новосибирской области вынес приговор 54-летнему ветерану чеченских войн, который устроил стрельбу из винтовки во время детского праздника.


Обской городской суд признал 54-летнего Михаила Максимцова виновным в хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ) и приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно. Кроме того, мужчина должен выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда — 40 тыс. руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.


В ведомстве напомнили, что 3 июня 2016 года Михаил Максимцов был на своем приусадебном участке в Оби. В это время недалеко от него — на площадке возле школы № 26 — проходил праздник, посвященный открытию детского оздоровительного лагеря.


«Проходившее <…> мероприятие сопровождалось музыкой, что вызвало раздражение обвиняемого.


Максимцов решил сорвать мероприятие, для чего вынес из своего дома пневматическую винтовку и произвел не менее 7 выстрелов в сторону места его проведения, намереваясь повредить звуковую колонку», — описали ситуацию в прокуратуре Новосибирской области.

По ее данным, от выстрелов незначительно пострадали 7-летняя девочка и школьный работник. Также пули повредили 2 припаркованных машины и разбили стекло на 2-м этаже школы. Из-за выстрелов праздник сорвался.


Ранее в беседе с корреспондентом НГС.НОВОСТИ стрелок заявил: «Мне очень жаль, что так получилось, я очень жалею, что начал стрелять». При этом на вопрос о том, зачем вообще надо было стрелять в сторону детей, мужчина ответил: он был уверен, что никого не заденет.


«А по-другому с ними разговаривать невозможно, ведь я подошел сначала — сказал вырубить эту музыку, но мне ответили, чтобы я не лез», — объяснял мужчина.


Как уточнили в прокуратуре Оби, компенсацию морального вреда в 40 тыс. руб. получит семья пострадавшей девочки. Приговор не вступил в законную силу.

Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова

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