На Плющихинском жилмассиве открылся первый ТЦ

В Новосибирске на ул. Татьяны Снежиной, 40 открылся ТЦ «Панорама» — весь второй этаж магазина займет фитнес-центр.





Первый торговый центр на Плющихинском жилмассиве





Торжественное открытие центра состоялось в прошедшие выходные.





По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», разрешение на строительство ТЦ было выдано ООО «Промтэк». В компании рассказали, что общая площадь ТЦ около 4 тыс. кв. м, вложения в открытие — порядка 160 млн руб.





«Якорными арендаторами второго этажа являются фитнес-центр "Европа", "Охапка", "Супермаг". Также там будет канцелярия и мелкая нарезка арендаторов», — рассказали в компании и добавили, что пока на втором этаже делают ремонт и открыть первые магазины там планируют примерно через месяц.



На первом этаже уже работают продовольственные магазины и компании: «Суши Make», алкогольный отдел «ПивоПей», «Торговая площадь», отдел охлажденных кур «Золотой цыпленок», молочная продукция «Чулымское молоко», «Белый замок», «Ирмень», «Зеленый луг», кондитерские «Эклер» и «Бабушкино печево».





Позже в ТЦ откроется «Моя аптека», отдел зоотоваров «Мокрый нос», в апреле заработает «Кузина», а к лету — New York Pizza.





В ТЦ есть отделы с мясной, молочной и кондитерской продукцией, скоро откроются пиццерия и «Кузина»







«У них еще много пустых мест, которые еще не заняли арендаторы. А так там уже есть все, что нам нужно, потому что на Плющихинском больше нет ТЦ, до этого были только маленькие магазинчики. Там (в ТЦ «Панорама». — К.Е.) все неплохо: есть нормальный мясной, которого поблизости не было, три "молочки", кондитерские, суши, сухофрукты. Очень сильно не хватает нам канцелярии, надеемся, что откроют. И администратор меня уверила, что аптека будет на входе, но пока она не открылась. Небольшой торговый центр, но для нашего массива важный», — рассказала жительница Плющихинского Дарья Ганеева.





Украшение отделов в ТЦ





В сети фитнес-центров «Европа» корреспонденту НГС подтвердили, что на Татьяны Снежиной, 40 откроется новый центр, он займет площадь 1 тыс. кв. м. Открытие зависит от поставки оборудования и пока намечено на лето, добавили в «Европе».





На втором этаже ТЦ расположится фитнес-центр «Европа»







Под ТЦ есть парковка на 56 машино-мест, она открыта с трех сторон, и если смотреть на главный фасад, то ее не видно, рассказали в ООО «Промтэк».





До появления ТЦ в микрорайоне работали небольшие магазины и магазины ТД «Плющихинский», которые развивает девелопер Алексей Джулай. По данным 2ГИС, ближайший от Плющихинского жилмассива крупный торговый центр — это «Континент» на Гусинобродском шоссе.