Приставы арестовали в квартире у цыган фарфоровых коней

Каждую статуэтку предварительно оценили в 1 тыс. руб.
Каждую статуэтку предварительно оценили в 1 тыс. руб.

Судебные приставы провели в Новосибирске рейд по должникам за воду и тепло — в одной из квартир они арестовали статуэтки коней, скульптуру девушки и лепнину.


Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области, рейд прошел в Дзержинском районе города. В одной из квартир их встретила семья цыган, которая задолжала за тепло и горячую воду 25 тыс. руб.


«Внятно пояснить причину просрочки оплаты мать семейства, являющаяся должницей, не сумела, а потому судебные приставы составили акт описи и ареста плазменного телевизора, мягкой мебели, лепнины, [статуи девушки], а также статуэток коней, украшавших помещение», — пояснили в ведомстве.


Картина из лепнины, которую арестовали судебные приставы
Картина из лепнины, которую арестовали судебные приставы

Фарфоровых лошадей высотой около 50 см предварительно оценили в 1 тыс. руб. за каждую.


Приставы обошли 12 квартир новосибирцев, задолжавших компании «СИБЭКО» в среднем 20 тыс. руб. В одной из них на представителей ФССП нападали с кулаками. У других должников приставы арестовали компьютер, телевизор и музыкальный центр.


Напомним, ранее судебные приставы арестовали у должника настоящих лошадей. Их хозяин задолжал 100 тыс. руб.

Кирилл Шматков
Фото предоставлены пресс-службой УФССП России по Новосибирской области

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