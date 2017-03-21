Городецкий пообещал не трогать Нижнюю Ельцовку ради Восточного обхода после протестов жителей

Митинг в Нижней Ельцовке 18 марта
Митинг в Нижней Ельцовке 18 марта

Власти предложили альтернативный путь для транспортных потоков с Восточного обхода после массовых протестов жителей Нижней Ельцовки.


«В чем возник вопрос — строится первая очередь Восточного обхода, а вторая очередь, которая будет делать сопряжение с Северным обходом, она спровоцирует какой-то поток на какое-то время транспорта через Академгородок. Тогда встала проблема — неправильно это. Как его нейтрализовать? Есть два варианта — в зоне Искитима на сельские дороги вывести и второе решение, очень правильное, на наш взгляд, через Ельцовку. Но люди против. И мэрия против. Но речь идет о расширении въезда в Нижнюю Ельцовку. Сегодня это узкое место, там люди стоят (в пробке). Мы не будем этот вариант реализовывать. Но город будет решать этот вопрос (с расширением проезда в Ельцовку) сам. А мы найдем вариант — по сельским территориям», — пообещал сегодня на встрече с журналистами губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.


18 марта около 400 жителей Нижней Ельцовки выступили против того, чтобы Восточный обход проходил по Советскому району Новосибирска. Сейчас активисты продолжают сбор подписей под письмом против строительства обхода через Нижнюю Ельцовку. Под ним уже подписались больше 3 тыс. человек, пояснила участница акции Оксана Бабенко.


Владимир Городецкий в свою очередь подчеркнул, что строительство обхода финансируется из федерального бюджета.


«Финансируется с большим отставанием. Денег меньше стало — да, и не в полной мере справился «Сибмост» как генеральный подрядчик в прошлом году. На этот год, по-моему, 1,9 млрд федеральных денег выделено лимитом. Задача — безукоризненно выполнить работы по первой очереди», — рассказал губернатор.

Анна Наумцева
Фото участников митинга

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