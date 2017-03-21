ФСБ ищет трех бесстрашных псов

Собаки должны быть добронравными и отважными

Пограничное управление ФСБ по НСО решило приобрести трех служебных собак — они должны быть уверенными в себе и бесстрашными.





Управление разместило 20 марта на сайте госзакупок запрос котировок на приобретение трех служебных собак — двух немецких овчарок и одной бельгийской. Прием заявок будет идти до 27 марта.







Как следует из документов закупки, немецким овчаркам должно быть от 7 до 9 месяцев, а бельгийской — от 3 до 5 месяцев. У них должен быть чепрачный (коричнево-черный) окрас.







«Собаки должны быть здоровыми, с хорошо развитым обонянием, слухом, зрением, по размерам, анатомическому строению, структуре и длине шерсти в полной мере соответствовать требованиям породных стандартов.





В поведении должны быть уравновешенны, управляемы, уверены в себе, добронравны, демонстрировать хороший темперамент, бесстрашие», — говорится в описании лота.







Начальная (максимальная) цена контракта — 100 тыс. руб. Он будет финансироваться из федерального бюджета. Цена одной немецкой овчарки — 37,5 тыс. руб., бельгийской — 25 тыс. руб.







«Собак приобретают по конкурсной основе в соответствии с законодательством для обновления поголовья. Занимаемся с ними, дрессируем, и они потом служат», — пояснили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.





Служебные собаки работают не только вместе с пограничниками, но и вместе со спасателями, полицейскими. НГС.НОВОСТИ рассказывали, как в прошлом году псы-помощники спасателей приехали в Новосибирск со всей Сибири, чтобы пройти аттестацию.