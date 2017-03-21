ФСБ ищет трех бесстрашных псов

Собаки должны быть добронравными и отважными
Собаки должны быть добронравными и отважными

Пограничное управление ФСБ по НСО решило приобрести трех служебных собак — они должны быть уверенными в себе и бесстрашными.


Управление разместило 20 марта на сайте госзакупок запрос котировок на приобретение трех служебных собак — двух немецких овчарок и одной бельгийской. Прием заявок будет идти до 27 марта.


Как следует из документов закупки, немецким овчаркам должно быть от 7 до 9 месяцев, а бельгийской — от 3 до 5 месяцев. У них должен быть чепрачный (коричнево-черный) окрас.


«Собаки должны быть здоровыми, с хорошо развитым обонянием, слухом, зрением, по размерам, анатомическому строению, структуре и длине шерсти в полной мере соответствовать требованиям породных стандартов.


В поведении должны быть уравновешенны, управляемы, уверены в себе, добронравны, демонстрировать хороший темперамент, бесстрашие», — говорится в описании лота.


Начальная (максимальная) цена контракта — 100 тыс. руб. Он будет финансироваться из федерального бюджета. Цена одной немецкой овчарки — 37,5 тыс. руб., бельгийской — 25 тыс. руб.


«Собак приобретают по конкурсной основе в соответствии с законодательством для обновления поголовья. Занимаемся с ними, дрессируем, и они потом служат», — пояснили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области. 


Служебные собаки работают не только вместе с пограничниками, но и вместе со спасателями, полицейскими. НГС.НОВОСТИ рассказывали, как в прошлом году псы-помощники спасателей приехали в Новосибирск со всей Сибири, чтобы пройти аттестацию.

Ольга Власова
Фото pixabay.com

Прочтений: 6644
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Новинки ипотечного кредитования, пришедшие на смену госипотеке
22 марта пройдет онлайн-конференция ГК «Строитель» и двух крупнейших банков в Новосибирске: ПАО Сбербанк и ПАО «ВТБ 24»
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено