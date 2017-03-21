Крупные новосибирские бизнесмены попросили у мэра трамвай в сторону «Родников»
Руководители строительных и торговых компаний обратились к мэру Новосибирска Анатолию Локтю с просьбой оставить трамвайные пути на «лесной дороге» — участке ул. Учительской между Богдана Хмельницкого и Объединения, а также построить новые линии.
«Выражаем свою заинтересованность в развитии проекта трамвайного сообщения как наиболее эффективного и инвестиционно привлекательного вида транспорта ... и готовы рассматривать свое участие в проекте на основе государственно-частного партнерства», — сообщается в обращении к мэру.
Под обращением подписались председатель совета директоров ГК «Стрижи», гендиректоры ООО «Энергомонтаж», ООО «Норд Сити Молл», замгендиректора ООО «ПромАгроКапитал» и директор ООО «Автосервис». Документ зарегистрировали в канцелярии мэрии 9 марта.
Обычный трамвай
Гендиректор ООО «Энергомонтаж» Иван Сидоренко пояснил НГС.НОВОСТИ, что предприниматели попросили сохранить трамвайные пути, которые идут в Сосновый бор.
«Есть мнение, что имеет смысл пути не убирать, потому что весь мир возвращается к трамваю как к экологически чистому транспорту. И все-таки в будущем, может быть, удастся интегрировать трамвай с инфраструктурой железной дороги, которая идет в сторону 5-го микрорайона, и не убирать его [трамвай], а сделать, как на Богданке, в один уровень [с дорогой]», — рассказал Сидоренко.
Скоростной трамвай
Кроме того, в письме предприниматели просят мэрию вместе с министерством строительства НСО «предусмотреть корректировку проекта трассы скоростного трамвая».
В письме говорится, что на конец 2016 года в микрорайонах «Юбилейный», «Снегири» и «Родники» жили порядка 100 тыс. человек, а с учетом массового строительства жилья к 2020 году там будет жить около 200 тыс. человек. В письме предприниматели указывают, что автобусное сообщение в северо-восточном направлении Калининского района не справится с растущим пассажиропотоком.
Источник, знакомый с ситуацией, рассказал НГС.НОВОСТИ, что в 2014 году было сделано технико-экономическое обоснование проекта скоростного трамвая двух линий: с пл. Калинина на север и с пл. Маркса на юг города. Проект был изготовлен «Петербург-Дорсервис» и НГТУ за 20 млн руб. по заказу мэрии Новосибирска.
«К сожалению, до сих пор нет движения со стороны мэрии, чтобы результаты работы утвердить и подготовить землю, чтобы приходил инвестор. Вместо этого мэрия начала озвучивать планы, что надо убрать трамвай с ул. Учительской. Хотя по проекту эта линия продляется в жилмассивы "Родники", "Снегири" и в сторону Пашино», — отметил источник.
Согласно проекту, протяженность правобережной линии скоростного трамвая 18,5 км. Затраты на проект оценивались в 27,4 млрд руб. (в ценах 2014 года).
Ксения Евдокимова
Фото Стаса Соколова, иллюстрации из технико-экономического обоснования строительства линии скоростного трамвая