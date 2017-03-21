Крупные новосибирские бизнесмены попросили у мэра трамвай в сторону «Родников»

Предприниматели попросили мэра Новосибирска не убирать трамвайные пути на ул. Учительской. Фото Стаса Соколова



Руководители строительных и торговых компаний обратились к мэру Новосибирска Анатолию Локтю с просьбой оставить трамвайные пути на «лесной дороге» — участке ул. Учительской между Богдана Хмельницкого и Объединения, а также построить новые линии.





«Выражаем свою заинтересованность в развитии проекта трамвайного сообщения как наиболее эффективного и инвестиционно привлекательного вида транспорта ... и готовы рассматривать свое участие в проекте на основе государственно-частного партнерства», — сообщается в обращении к мэру.







Под обращением подписались председатель совета директоров ГК «Стрижи», гендиректоры ООО «Энергомонтаж», ООО «Норд Сити Молл», замгендиректора ООО «ПромАгроКапитал» и директор ООО «Автосервис». Документ зарегистрировали в канцелярии мэрии 9 марта.







Обычный трамвай

Гендиректор ООО «Энергомонтаж» Иван Сидоренко пояснил НГС.НОВОСТИ, что предприниматели попросили сохранить трамвайные пути, которые идут в Сосновый бор.





«Есть мнение, что имеет смысл пути не убирать, потому что весь мир возвращается к трамваю как к экологически чистому транспорту. И все-таки в будущем, может быть, удастся интегрировать трамвай с инфраструктурой железной дороги, которая идет в сторону 5-го микрорайона, и не убирать его [трамвай], а сделать, как на Богданке, в один уровень [с дорогой]», — рассказал Сидоренко.







Скоростной трамвай

Кроме того, в письме предприниматели просят мэрию вместе с министерством строительства НСО «предусмотреть корректировку проекта трассы скоростного трамвая».







В письме говорится, что на конец 2016 года в микрорайонах «Юбилейный», «Снегири» и «Родники» жили порядка 100 тыс. человек, а с учетом массового строительства жилья к 2020 году там будет жить около 200 тыс. человек. В письме предприниматели указывают, что автобусное сообщение в северо-восточном направлении Калининского района не справится с растущим пассажиропотоком.







Источник, знакомый с ситуацией, рассказал НГС.НОВОСТИ, что в 2014 году было сделано технико-экономическое обоснование проекта скоростного трамвая двух линий: с пл. Калинина на север и с пл. Маркса на юг города. Проект был изготовлен «Петербург-Дорсервис» и НГТУ за 20 млн руб. по заказу мэрии Новосибирска.







Проект планировок линии скоростного трамвая на правом берегу





«К сожалению, до сих пор нет движения со стороны мэрии, чтобы результаты работы утвердить и подготовить землю, чтобы приходил инвестор. Вместо этого мэрия начала озвучивать планы, что надо убрать трамвай с ул. Учительской. Хотя по проекту эта линия продляется в жилмассивы "Родники", "Снегири" и в сторону Пашино», — отметил источник.







Согласно проекту, протяженность правобережной линии скоростного трамвая 18,5 км. Затраты на проект оценивались в 27,4 млрд руб. (в ценах 2014 года).





План трассы с остановками и депо



