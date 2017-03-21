Экс-преподавателя государственного вуза оштрафовали за продажу оценок по 1,5 тысячи

Бывший преподаватель полностью признала свою вину
Бывший преподаватель полностью признала свою вину

Сегодня, 21 марта, суд в Новосибирске вынес приговор экс-преподавателю Сибирского государственного университета путей сообщения, которая брала взятки у студентов-заочников.


Заельцовский районный суд Новосибирска признал бывшего доцента кафедры высшей математики виновной во взяточничестве и служебном подлоге.


«Осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб. с лишением права заниматься преподавательской деятельностью сроком на 2 года», — рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.


Как ранее сообщали в следственном ведомстве, в 2015–2016 годах преподаватель вуза собирала со студентов заочного отделения взятки — до 1500 руб. За это она допускала студентов к экзаменам без контрольных работ и ставила им положительные оценки за экзамены по математике, хотя фактически их не принимала. 


Всего доцент собрала с 80 студентов более 260 тыс. руб., уточнили сегодня в Следственном комитете.


Как отмечают в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре, бывшая преподаватель свою вину признала полностью.


Приговор суда не вступил в законную силу, подсудимая может его обжаловать.

Ольга Хмелевская
Фото из архива НГС

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