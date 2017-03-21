Медведи Кай и Герда встретились спустя год и занялись любовью на глазах у посетителей зоопарка

Кай так соскучился по Герде, что сразу начал к ней приставать
Кай так соскучился по Герде, что сразу начал к ней приставать

Белых медведей Кая и Герду в Новосибирском зоопарке снова посадили в один вольер — животные соскучились друг по другу.


Медведя и медведицу в одном вольере корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружила сегодня после полудня на веб-камерах компании ТТК. Сначала Герда сторонилась партнера, но он проявил настойчивость и почти сразу стал заигрывать с медведицей, несмотря на ее сопротивление. В итоге новосибирцы смогли наблюдать плотские утехи животных, которые продолжались примерно полминуты.



Кая и Герду расселили по разным вольерам больше года назад перед рождением медвежонка Ростика. На прошлой неделе Ростик переехал от матери в другой вольер.


Как ранее рассказывала НГС заведующая научно-информационным отделом Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова, у белых медведей низкий потенциал размножения. Потомство появляется один раз в 2–3 года, в помете бывает от 1 до 3 медвежат массой от 450 до 750 г.


Своего первенца — дочь Шилку —  Кай с Гердой зачали весной 2013 года. Перед наступлением зимы их так же развели по разным вольерам, чтобы они могли «соскучиться». Где и когда произошло спаривание, окончившееся появлением медвежонка, в зоопарке тогда ответить затруднились. За этим никто особо не следил, но, по многолетним наблюдениям, медвежья пара больше любит тот вольер, где сидит одинокий Кай во время разлуки.

Анна Наумцева
Видео nsk.myttk.ru

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