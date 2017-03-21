Медведи Кай и Герда встретились спустя год и занялись любовью на глазах у посетителей зоопарка

Кай так соскучился по Герде, что сразу начал к ней приставать

Белых медведей Кая и Герду в Новосибирском зоопарке снова посадили в один вольер — животные соскучились друг по другу.





Медведя и медведицу в одном вольере корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружила сегодня после полудня на веб-камерах компании ТТК. Сначала Герда сторонилась партнера, но он проявил настойчивость и почти сразу стал заигрывать с медведицей, несмотря на ее сопротивление. В итоге новосибирцы смогли наблюдать плотские утехи животных, которые продолжались примерно полминуты.









Кая и Герду расселили по разным вольерам больше года назад перед рождением медвежонка Ростика. На прошлой неделе Ростик переехал от матери в другой вольер.





Как ранее рассказывала НГС заведующая научно-информационным отделом Новосибирского зоопарка Евгения Пирожкова, у белых медведей низкий потенциал размножения. Потомство появляется один раз в 2–3 года, в помете бывает от 1 до 3 медвежат массой от 450 до 750 г.





Своего первенца — дочь Шилку — Кай с Гердой зачали весной 2013 года. Перед наступлением зимы их так же развели по разным вольерам, чтобы они могли «соскучиться». Где и когда произошло спаривание, окончившееся появлением медвежонка, в зоопарке тогда ответить затруднились. За этим никто особо не следил, но, по многолетним наблюдениям, медвежья пара больше любит тот вольер, где сидит одинокий Кай во время разлуки.