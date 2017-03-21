Пропавшего в детсаду ребенка нашли за несколько часов

Полиция Новосибирска объявила в розыск пятилетнего Никиту Степанова, который сегодня, 21 марта, сам ушел из детского сада.





Ребенок пропал в 12:15, он ушел из сада № 430 по адресу ул. Учительская, 22/2.





«Приметы: рост 130 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Был одет: черная шапка, темно-синяя куртка, штаны темно-синего цвета, коричневые ботинки, красный шарф», — передали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщить в ГУ МВД России по НСОпо телефонам: 8 (383) 232-19-74, 232-20-02, 8-923-193-35-63.







Дополнение: После публикации в полиции рассказали, что ребенок нашелся. По предварительной информации пресс-службы ГУ МВД по НСО, ребенок ушел во время прогулки, воспитатели заявили о пропаже в полицию в 13:15. Приметы пропавшего мальчика передали всем патрулям наружных служб полиции.





Никита оказался в Железнодорожном районе — он доехал на автобусе до гимназии № 10.





«Ориентировка была распространена в средствах массовой информации и социальных сетях. Мальчика, пришедшего в гимназию, по ориентировке, размещенной в интернете, узнал охранник учебного заведения. О найденном ребенке было сообщено в полицию.В ближайшее время сотрудники полиции передадут мальчика родителям. По данному факту будет проведена проверка», — передали в пресс-службе.





Заведующая детским садом № 430 Елена Пяткова сообщила, что сейчас не может прокомментировать ситуацию — в детском саду работают полицейские. Обстоятельства произошедшего выясняются. Редакция НГС продолжает выяснять, как получилось, что ребенок самостоятельно покинул сад и спокойно добрался до автобусной остановки.







Иногда дети в Новосибирске пропадают по инициативе самих родителей. Так, в 2015 году уроженец Краснодарского края увез 5-летнего сына из Новосибирска в Сочи и отказался отдавать его матери, мальчика разыскивали приставы.