Водитель «Тойоты» объяснил ДТП ярким солнцем


Водитель «Тойоты» объяснил ДТП ярким солнцем (фото)

Утром 21 марта в Калининском районе Новосибирска водитель Toyota Crown проехал на красный и устроил аварию — он объяснил свой маневр тем, что его ослепило солнце.


Перед аварией «Тойота» ехала по ул. Тайгинской, а второй автомобиль — Ford Focus — по ул. Б.Хмельницкого, они столкнулись на перекрестке в 11 часов.


«На перекрестке "Краун" проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с "Фордом". Водитель "Крауна" пояснил, что его ослепило солнце, и он не заметил сигнал светофора. Вину признал», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас», которые оформляли ДТП.


Водитель «Тойоты» объяснил ДТП ярким солнцем (фото)


Водитель «Тойоты» объяснил ДТП ярким солнцем (фото)


Это уже не первый случай в марте, когда новосибирскому водителю помешало солнце. 9 марта НГС рассказывал, как водитель «ГАЗели», ослепленный солнцем, сбил велосипедиста на Бугринском мосту.

Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus

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