В Новосибирске проснулись бабочки

Крапивница — первая бабочка, которую можно увидеть в Новосибирске
Крапивница — первая бабочка, которую можно увидеть в Новосибирске

На прогретом асфальте в центре Новосибирска горожане заметили и сфотографировали первую бабочку-крапивницу.


В лаборатории экологического воспитания ИЦиГ СО РАН рассказали, что насекомых пробудила солнечная активность. «Первых бабочек можно наблюдать на проталинах, на асфальте, оттаявшем от снега. Нельзя сказать, что это рано. Если на улице снова похолодает, насекомые опять станут заторможенными», — рассказали в лаборатории.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ заметил первую весеннюю бабочку рядом с «Универсамом» на ул. Ленина. Кстати, в этом году насекомые появились довольно-таки поздно: в прошлом году первая крапивница была замечена в городе во время оттепели 9 марта.


Специалисты отмечают, что в такую погоду бабочки просыпаются не массово. Основная часть появляется в апреле, когда есть первоцветы, дающие им еду. Самые первые бабочки, проснувшиеся, когда на клумбах и в лесу еще лежит снег, вероятнее всего, погибнут. 

Анна Наумцева
Фото Михаила Руднева

Прочтений: 2018
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