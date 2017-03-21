Городецкий ответил на требования протестующих об отставке

Городецкий ответил на требования протестующих об отставке

Губернатор Владимир Городецкий прокомментировал митинг с участием оппозиционера Алексея Навального и требование своей отставки в связи с повышением тарифов ЖКХ.


«Не Навальный меня назначал на эту должность. Меня избирали люди. Поэтому не Навальному меня снимать. Это так, для понимания. Я слышу людей, поэтому когда я получил приглашение от организаторов митинга — примите участие, — я дал вежливый, уважительный, как всегда к людям, ответ. Что я уже позицию свою по этому решению публично высказал и не раз. Готов встретиться в очередной раз с организациями, или кто там, митинга. По-моему, определили 4-5 человек, которые готовы со мной встретиться. Думаю, мы продолжим работу по оценке объективности уровня повышения тарифов», — рассказал сегодня глава региона на встрече с журналистами.


По словам Владимира Городецкого, власть намерена разъяснять людям, какие меры приняты для социальной поддержки граждан в связи с повышением тарифов. Губернатор оценил эти меры как неординарные. 


«Поверьте, это супермеры, которые за всю историю никогда не применялись. Сейчас объясняем механизмы их реализации», — отметил Городецкий. 


Очередной митинг против роста тарифов ЖКХ прошел в Новосибирске 19 марта. Кроме местных активистов перед собравшимися выступил известный оппозиционер Алексей Навальный. Лозунгом предыдущей акции протеста горожан, которая прошла 25 февраля, стало требование: «Городецкий, уйди сам» . Но эксперты-политологи объяснили, почему власти не пойдут на исполнение этих требований.

Анна Наумцева
Фото Стаса Соколова

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