В Новосибирск прилетел министр обороны Сергей Шойгу

Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу

Сегодня, 21 марта, в Новосибирск прибыл министр обороны России Сергей Шойгу.


Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, министру предстоит посетить Новосибирский авиазавод им. В.П. Чкалова.


Однако официально маршрут министра не комментируют ни в пресс-службе Минобороны РФ, ни на самом авиазаводе. «Ничего не подтверждено еще», — заявили в пресс-центре авиазавода им. Чкалова. 


В предыдущий раз Сергей Шойгу побывал с рабочей поездкой в Новосибирске в январе 2014 года. Тогда министр обороны посетил расположение бригады специального назначения. Он осмотрел казармы, столовую и парк боевых машин и возложил цветы к мемориалу погибшим военным разведчикам. 


Дополнение: Как уточнило агентство «Интерфакс-АВН» со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, основной целью визита министра стала проверка размещенных в НСО подразделений Ракетных войск стратегического назначения.


«Глава военного ведомства проверит, как идет перевооружение Новосибирской дивизии РВСН на подвижный грунтовый ракетный комплекс пятого поколения "Ярс" <...> Также министр обороны проверит выполнение государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова, проведет совещание, связанное с выполнением контрактов по производству многофункциональных истребителей Су-34, модернизацией производственных мощностей предприятия», — сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Ольга Хмелевская
Фото Михаила Климентьева (РИА Новости)

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