Новосибирцы стали больше тратить в ресторанах и меньше в магазинах


Новосибирцы продолжают есть в общепите, несмотря на общее падение уровня жизни. Фото Стаса Соколова
Новосибирцы продолжают есть в общепите, несмотря на общее падение уровня жизни. Фото Стаса Соколова

Оборот общественного питания в Новосибирской области за первые два месяца 2017 года вырос на 6 % (к аналогичному периоду прошлого года), в то время как розничная торговля потеряла 4,4 %.


Такие данные приводит Росстат. При этом сфера услуг также выросла — на 4 %. Всего жители Новосибирской области оставили в магазинах за два первых месяца года 70,5 млрд руб., потратили в ресторанах и кафе 3,3 млрд руб., а расходы на услуги составили 22,4 млрд руб.


В прошлом году все сферы потребительского рынка падали примерно одинаково, потеряв от 2,3 % до 3,9 % по сравнению с результатами 2015 года.


Само по себе падение потребительских расходов не удивительно. По данным того же Росстата, 2016 году реальный денежный доход новосибирцев упал на 4,3 % по отношению к 2015 году. Тем удивительнее выглядит на этом фоне рост общепита, поскольку ранее обороты в этой сфере сокращались даже сильнее, чем в торговле и услугах. 


Впервые обратная динамика (т.е. рост общепита при падении розницы) была зафиксирована Росстатом в первой половине 2016 года.


Сначала статистики отметили небольшой рост в марте, затем общепит рванул вверх в апреле и мае (на 8 % и 11 % соответственно). Тогда эксперты объясняли такой феномен ростом количества недорогих заведений мелкого формата . По итогам года рост оказался ниже, однако ситуация в общественном питании смотрелась куда лучше, чем в розничной торговле, где падение не прекращается.


Ресторанный рынок, действительно, продолжает развиваться. Несмотря на то, что с начала года уже успел закрыться ряд заведений, новые кафе и рестораны появляются почти каждую неделю. Из последних открытий НГС писал, например, о кулинарии на ул. Советская и точке корейского фастфуда в ТРЦ «Ройял Парк».

Стас Соколов
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