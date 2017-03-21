Сбившему насмерть женщину водителю дали 5,5 лет





Водитель полностью признал свою вину

Октябрьский суд Новосибирска вынес приговор 29-летнему Давлатшо Лоикову, который летом на пешеходном переходе сбил 36-летнюю женщину.





Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, ночью 10 августа прошлого года мужчина за рулем грузовика Hino Ranger ехал по ул. Никитина с превышением допустимой скорости.





В суде установили, что он был за рулем «в утомленном состоянии».







«Он понимал, что его усталость влияет на нормальное состояние психики, координацию движений, быстроту реакции. В пути следования Лоиков не убедился, что на пешеходном переходе отсутствуют пешеходы, своевременно не принял мер к снижению скорости и не уступил дорогу пешеходу. В результате по неосторожности он причинил тяжкий вред здоровью, послуживший причиной смерти женщины», — пояснили в пресс-службе ведомства.







В отделе пропаганды БДД региональной Госавтоинспекции уточнили, что ДТП произошло около 1:40 у остановки «НГАУ». Водитель грузовика ехал по ул. Никитина со стороны ул. Кошурникова в сторону ул. Панфиловцев. Переход, на котором произошла авария, был регулируемым, но ночью светофоры отключили. В итоге 36-летняя женщина умерла.







Новосибирца осудили по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорили к 5,5 годам колонии общего режима. Кроме того, ближайшие 3 года ему запретили садиться за руль. Мужчина в полном объеме признал свою вину.





По словам директора компании помощи автовладельцам «Автоюрист» Дениса Алмазова, Давлатшо Лоикову дали необычно большой для Новосибирска срок. «Сейчас идут по пути ужесточения наказания по таким делам. Тенденция такая. Если нет серьезных отягчающих обстоятельств (превышение скоростного режима, грубое нарушение ПДД, в пьяном виде ехал), то это необычно [большой срок]. В среднем [за причинение смерти автомобилистам] дают 2-4 года [лишения свободы]», – рассказал Денис Алмазов НГС.НОВОСТИ и добавил, что подобные дела рассматривают в Новосибирске примерно раз в 2-3 месяца.







Как пояснил НГС.НОВОСТИ гособвинитель по делу Артем Булгаков, новосибирцу дали необычно большой для такого вида преступлений срок, потому что





к уголовному делу за сбитого пешехода присоединили наказание за другое преступление — по ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).





В апреле прошлого года его осудили по ней в Кемерово и дали 5 лет условно, но затем заменили наказание на реальный срок. Фактически за последнее ДТП ему дали 2 года.





Напомним, в понедельник 22-летний водитель на левом берегу сбил на переходе 10-летнего мальчика и 9-летнюю девочку.